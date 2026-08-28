Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Đảm bảo an toàn, văn minh tại các khu di tích gắn với Bà Triệu phục vụ du khách dịp 2/9

Phương Đỗ - Hoàng Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, Khu di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu và Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên) đã triển khai các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ Nhân dân và du khách.

Đảm bảo an toàn, văn minh tại các khu di tích gắn với Bà Triệu phục vụ du khách dịp 2/9

Chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, Khu di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu và Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên) đã triển khai các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ Nhân dân và du khách.

Đảm bảo an toàn, văn minh tại các khu di tích gắn với Bà Triệu phục vụ du khách dịp 2/9

Tại Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên), Ban Quản lý đã xây dựng phương án phục vụ khách trên toàn bộ quần thể.

Theo Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu, lực lượng nhân viên, bảo vệ được bố trí để hướng dẫn, hỗ trợ du khách, bảo đảm trật tự, văn minh trong hoạt động tham quan và dâng hương. Cùng với đó, các hoạt động dịch vụ được kiểm soát nhằm không để xảy ra tình trạng mê tín, phản cảm.

Công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng được tăng cường, góp phần tạo không gian sạch đẹp, thuận lợi cho du khách. Các phương án bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được phối hợp triển khai trong thời gian cao điểm.

Tại Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên), Ban Quản lý cho biết, một trong những nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng là kiểm tra, bảo đảm an toàn cho du khách tại các tuyến leo núi, khu vực nguy hiểm và điểm tâm linh.

Hoạt động dịch vụ, bán hàng, trông giữ xe được tăng cường quản lý; yêu cầu niêm yết giá đúng quy định. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan sinh thái được triển khai song song với các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Không chỉ là những địa chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử, Đền Bà Triệu và Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu còn là những điểm đến mang giá trị văn hóa, tâm linh. Trong dịp Quốc khánh (2/9), sự chủ động trong tổ chức đón tiếp, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và kiểm soát các hoạt động dịch vụ được ban quản lý kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân, du khách hành trình tham quan thuận lợi, văn minh”.

Phương Đỗ - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Bà Triệu #Đền Nưa Am Tiên #Di tích lịch sử #Vệ sinh môi trường #Thành Nhà Hồ #Quốc khánh 2/9

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Để di sản sống trong cộng đồng

Để di sản sống trong cộng đồng

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn tại căn nhà số 8 ở phiên bản phố cổ Công viên Hội An (phường Hạc Thành), tiếng phách lách cách giòn giã quyện với tiếng đàn đáy trầm đục, mộc mạc của Câu lạc bộ (CLB) ca trù và dân ca Thành Hạc vang lên từ góc công viên tĩnh lặng. 13...
Góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới

Góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới

Kiều bào
Tiếp nối thành công của các Chương trình Gala tiếng Việt thân thương được tổ chức từ năm 2023, tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Gala tiếng Việt...
[Podcast Tản văn] Những con mắt mùa thu

[Podcast Tản văn] Những con mắt mùa thu

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Tản văn “Những con mắt mùa thu” của tác giả Nhất Mạt Hương như một câu chuyện cổ tích dịu dàng về khu vườn tuổi thơ, nơi những trái na biết gọi mùa, những làn hương biết đánh thức ký ức và tình bà cháu hóa thành thứ quả ngọt lành, theo người ta đi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh