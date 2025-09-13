Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025: Đặt nền móng cho giai đoạn “tăng tốc và bứt phá” - Bài 3: Những bài học kinh nghiệm quý

Với tinh thần “Thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ tỉnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, làm “hành trang” đưa Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thanh Hóa luôn chú trọng phát huy nguồn lực văn hóa, con người cho phát triển bền vững

Tỉnh Thanh Hóa bước vào triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động. Đồng thời, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực; trong đó, tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm, đột phá; xây dựng các định hướng chiến lược, chuẩn bị các dự án lớn, tạo cơ sở, điều kiện cho tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Nhờ đó, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 12,1%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã (chiếm 65,75%) đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh. Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, với giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước;tỷ lệ giảm nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo mội trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; trong đó, Thanh Hóa là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường.

Có thể khẳng định, những thành tựu to lớn và quan trọng đạt được đã góp phần nâng cao tiềm lực và vị thế của Thanh Hóa. Đồng thời, tạo cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Đặc biệt, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều bài học kinh nghiệm quý đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy rút ra.

Quán triệt sâu sắc lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đã kiến tạo nên một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức. Luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, trách nhiệm, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy là nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Do đó, bài học quan trọng nhất và có ý nghĩa quyết định nhất chính là bài học về giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trước hết là trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp, trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì lợi ích chung và sự phát triển đi lên của tỉnh, của mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

Từ buổi đầu thành lập (29/7/1930), dù gặp phải vô vàn khó khăn, gian khổ, song trải qua 95 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của “người cầm lái”. Do đó, bài học thứ hai được đúc rút đó là phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng trong tất cả các công việc. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh, để tạo động lực triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, Thanh Hóa đã xây dựng được nhiều làng quê nông thôn mới đáng sống

Nếu phương hướng lớn là “kim chỉ nam”, thì việc xác định được các nhiệm vụ cụ thể, khả thi để hiện thực hóa phương hướng ấy, là yêu cầu tất yếu. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tỉnh đã rút ra bài học kinh nghiệm quý, đó là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, địa phương, đơn vị, gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; lấy hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ làm tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Tầm nhìn có ý nghĩa rất quan trọng, song cùng với tầm nhìn phải nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, giải quyết sớm, kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, những bức xúc của người dân ngay tại cơ sở. Đồng thời, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với liên kết vùng để phát triển nhanh và bên vững. Đây cũng chính là một bài học kinh nghiệm quý đã được đúc rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cũng nhờ làm tốt công tác dự báo (như tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, đầu tư, thương mại và đời sống; khó khăn do thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra với mức độ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến sản xuất, kết cấu hạ tầng và đời sống; những tồn tại, hạn chế trong nội tại của nền kinh tế...), nên Thanh Hóa đã từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, rằng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị, luôn được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Cùng với đó, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm được rút ra – một bài học kinh nghiệm luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Do đó, việc áp dụng bài học về đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa sâu sắc trong quá lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Khôi Nguyên