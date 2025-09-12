Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025: Đặt nền móng cho giai đoạn “tăng tốc và bứt phá” - Bài 2: Xây dựng Đảng là then chốt

Xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa là nhân tố quyết định mọi thành công của tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh là tiền đề cho Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ

Thanh Hóa luôn xác định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và muốn đạt kết quả phải gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Với tinh thần “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng lực lượng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, xấu độc, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, trước hết là những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng. Ngay từ tháng 10/1947, tức là chỉ 2 năm sau khi giành được chính quyền, Người đã yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi lối làm việc, chỉ rõ phải đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, không biện bác. Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”.

Các lực lượng vũ trang hỗ trợ tu sửa đê Cầu Chày

Xuất phát từ yêu cầu đó, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đặc biệt chú trọng việc triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị thành những tiêu chí, mục tiêu cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị để tố chức thực hiện. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng tập thể, công dân kiểu mẫu; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đây lùi suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, lựa chọn các khâu đột phá, các vấn đề bức xúc, nồi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nhiều địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung chỉ đạo sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố, để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố mới; từ đó, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tố dân phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố). Hoàn thành việc sáp nhập 143 xã, thành 67 xã, (giảm 76 xã), là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị.

Kiểm tra, giám sát luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đã kiểm tra 8.006 lượt tổ chức đảng và 24.941 lượt đảng viên; giám sát 10.939 lượt tổ chức đảng và 30.631 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 298 tổ chức đảng và 4.247 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 136 tổ chức đảng và 3.289 đảng viên có vi phạm. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng (giảm 5 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước); cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 3.472 đảng viên (tăng 1.039 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), trong đó có 902 cấp ủy viên các cấp. Đồng thời, giải quyết 20 lượt tố cáo tổ chức đảng và 261 lượt tố cáo đảng viên; giải quyết 17 lượt khiếu nại về kỷ luật đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận của nhân dân và góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, cơ bản khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh; vùng cấm; hạ cánh an toàn”

Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, xây dựng, sửa đổi các thể chế quản lý nhà nước về kinh tế, ngân sách, đầu tư và sử dụng đất đai để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi tham nhũng; rà soát, đưa một số vụ án tham nhũng phức tạp vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Kết quả, trong 5 năm, đã khởi tố, điều tra 131 vụ, 271 bị can về tội tham nhũng và kinh tế; đã xét xử 78 vụ, 132 bị cáo...

Có thể nói, những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đạt được xuất phát từ nhiều yếu tố, song yếu tố căn bản, có tính quyết định nhất chính là năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần cách mạng tiến công, với trách nhiệm trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh đã ra sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung của quê hương, đất nước.

Khôi Nguyên