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Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Phong Sắc
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 19 gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa và đại biểu Hoàng Thị Lan Phương, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Hoằng Lộc và Hoằng Châu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Ngày 11/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 19 gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa và đại biểu Hoàng Thị Lan Phương, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Hoằng Lộc và Hoằng Châu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hoằng Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và định hướng phát triển năm 2027; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Thị Lan Phương thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Đại biểu HĐND tỉnh Trần Duy Bình báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Thanh Hải thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri các xã Hoằng Lộc và Hoằng Châu bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng và thực thi chính sách hỗ trợ đời sống dân sinh.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hoằng Lộc

Trong đó cử tri xã Hoằng Lộc đề nghị tỉnh quan tâm mở rộng quỹ đất, đầu tư nâng cấp nhà lớp học phục vụ quy mô tăng lớp ở Trường THPT Hoằng Hóa 4; tiếp tục quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên sau khi sắp xếp, sáp nhập trường học; thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với giáo viên dạy thêm giờ.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Cử tri xã Hoằng Lộc phát biểu tại hội nghị.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Cử tri xã Hoằng Lộc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Nguyễn Quỳnh trên địa bàn xã; đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định giải quyết thực trạng đất giao không đúng thẩm quyền; có chế độ hỗ trợ người dân trong đăng ký biến động, chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hiến đất; nâng cao chế độ hỗ trợ cho người cao tuổi...

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Cử tri xã Hoằng Châu phát biểu tại hội nghị.

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Các đại biểu và cử tri xã Hoằng Châu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Hoằng Châu đề nghị tỉnh và ngành chức năng quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đê sông Cung đoạn từ Hoằng Thắng (cũ) đến giáp Hoằng Đạo (cũ) và đoạn từ Hoằng Thắng (cũ) đến Hoằng Lưu (cũ); đồng thời nghiên cứu khảo sát, quy hoạch đồng bộ vùng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao trên địa bàn xã; quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh đi qua địa bàn xã...

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tiếp thu, làm rõ những kiến nghị cử tri quan tâm.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Hoằng Lộc và Hoằng Châu. Đồng thời thông tin thêm về những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay; trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phong Sắc

Từ khóa:

#HĐND tỉnh Thanh Hóa #Đại biểu HĐND tỉnh #Chủ tịch UBND tỉnh #xã Hoằng Lộc #Trường THPT #Đầu Thanh Tùng #Kiến nghị #Chính sách hỗ trợ #Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Bí thư Đảng ủy

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