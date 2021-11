Đề xuất cơ chế vận hành an toàn

Khi dịch bệnh COVID-19 đang hết sức nóng bỏng, thì một câu chuyện khác cũng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đó là nhiều thầy thuốc có vị trí, học hàm, học vị, chuyên môn sâu đã sa vào vòng lao lý.

Làm thế nào “bịt lỗ hổng” trong ngành y tế để thầy thuốc có chuyên môn giỏi không bị ma lực vật chất cám dỗ, vì thế là vấn đề làm “nóng” nghị trường phiên thảo luận và chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Cán bộ y tế là những chiến sĩ tuyến đầu, người tiên phong trong lĩnh vực được xem là trụ đỡ an sinh trọng yếu của đất nước. Nếu họ đề cao y đức, chú trọng năng lực quản trị là may mắn của đất nước, của bệnh nhân. Nhưng thời gian gần đây đã có những bác sĩ giỏi chuyên môn, được người bệnh tôn kính, nhưng rồi lại gục ngã do bị vật chất cám dỗ, để lại sự tiếc nuối rất lớn.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người từng lăn lộn trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã bày tỏ quan điểm là một giám đốc bệnh viện rất cần chuyên môn giỏi, nhưng giỏi về chuyên môn thì chưa chắc đã giỏi về năng lực quản lý. Vì vậy rất cần các cơ chế rõ ràng để được mua sắm trang thiết bị, thuốc men, mà tốt nhất là nên tách rời việc đấu thầu, mua sắm ra khỏi lĩnh vực chuyên môn.

Ma lực trong đấu thầu như “viên đạn bọc đường” không chỉ có trong ngành y tế, mà còn ở ngành nghề khác. Liên quan đến sai phạm trong đấu thầu trang thiết bị dạy học, mới đây nhiều cán bộ quản lý giáo dục cũng đã bị khởi tố để điều tra.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho biết, khi bổ nhiệm ông làm giám đốc bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19, đồng thời tỉnh Bình Dương cũng bổ nhiệm một giám đốc quản trị. Ông chỉ tập trung chuyên môn cho công tác chống dịch, không phải phấp phỏng việc mua sắm vật tư y tế. Bình Dương kiểm soát dịch khá nhanh một phần cũng nhờ cách làm ấy, giúp các bác sĩ tuyệt đối yên tâm làm nhiệm vụ của mình.

Ý kiến của ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cùng ý kiến một số ĐBQH khác vừa đề xuất tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV rất đáng để các cơ quan quản lý y tế lưu tâm, nhằm xây dựng một cơ chế vận hành minh bạch, thông suốt, quyền lợi của người bệnh, ngân sách đầu tư cho y tế phát huy tác dụng cao hơn, đảm bảo sự tôn nghiêm ở một ngành nghề được cả xã hội tôn vinh.

Tuệ Minh