Công tác tư tưởng phải “đi trước mở đường”, tạo đồng thuận xã hội

“Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, khoa giáo và dân vận, đảm bảo tham mưu đúng, trúng, kịp thời, sát thực tiễn. Phải xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội”. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, diễn ra sáng 12/8.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chương trình, công văn, kế hoạch, quy chế... lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh và nhiệm vụ công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Ban đã triển khai thực hiện những giải pháp đồng bộ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn, nổi bật của quê hương, đất nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Nắm chắc tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, chủ động và kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ và báo chí, xuất bản.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng thường xuyên, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy các giải pháp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề nổi cộm, bức xúc, đẩy mạnh “phủ xanh” thông tin tích cực.

Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các hoạt động khoa giáo tại các địa phương, đơn vị, trọng tâm là phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh đạt kết quả quan trọng; triển khai nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở các xã, phường...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và biểu dương những kết quả Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn khó khăn, hạn chế.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cần xây dựng bộ chỉ tiêu, biểu mẫu công việc cụ thể. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, khoa giáo và dân vận, đảm bảo tham mưu đúng, trúng, kịp thời, sát thực tiễn.

Đồng thời, phải xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng và dư luận xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu trong theo dõi, đánh giá và dự báo dư luận xã hội.

Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình, tâm trạng xã hội; phát hiện sớm những vấn đề có thể làm suy giảm niềm tin của Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy giải quyết ngay từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, xây dựng lực lượng cộng tác viên, lực lượng đấu tranh trên không gian mạng có bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng sử dụng công nghệ số; đẩy mạnh phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, “lấy thông tin đúng đắn, đẩy lùi thông tin sai trái’’; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá, không để hình thành điểm nóng về tư tưởng.

Tăng cường tham mưu, triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa và con người. Quan tâm định hướng lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản.

Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tạo đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn, dự án trọng điểm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, kỹ năng số, năng lực tham mưu chiến lược, sâu sát cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy với các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tổ chức tốt các hội nghị tập huấn nghiệp vụ của Ban, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có tư duy chiến lược và năng lực tham mưu cao.

Quốc Hương