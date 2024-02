iPhone 15 Plus được đánh giá ra sao trước iPhone 14 Plus

iPhone 15 series chỉ vừa mới ra mắt nhưng đã nhanh chóng tạo ra rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đó, việc đặt iPhone 15 Plus, iPhone 14 Plus trên "bàn cân so sánh" là điều mọi người quan tâm nhiều nhất. Nếu bạn cũng đang muốn thảo luận về vấn đề này thì hãy xem qua nội dung bên dưới đây nhé.

Điểm giống nhau nổi bật giữa iPhone 15 Plus và iPhone 14 Plus

Cả hai dòng iPhone phiên bản Plus mới nhất đều mang đến sự đẳng cấp và sang trọng trong thiết kế. Với thiết kế nguyên khối chắc chắn và khung viền hợp kim nhôm, cả hai mô hình đều tạo nên một cảm giác tinh tế ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đồng thời, mặt trước của điện thoại được bao phủ bởi kính cường lực chất lượng cao, cũng như màn hình tràn viền với độ phân giải ấn tượng và màu sắc sống động.

Thêm một điểm chung nổi bật nữa giữa iPhone 15 Plus và 14 Plus đó chính là màn hình Super Retina XDR có cùng tần số quét 60Hz. Chưa kể đến, công nghệ hiển thị OLED đã đặt ra một tiêu chuẩn mới, mang lại hình ảnh cực kỳ sắc nét. Đã vậy, chức năng Always-On Display còn giúp tối ưu hóa sự thuận tiện trong việc kiểm tra thông báo và thời gian mà không cần mở khóa.

Hiệu suất mạnh mẽ giữa hai dòng iPhone này cũng là một điểm đáng quan tâm đến. Từ bảng thông số kỹ thuật, chúng tôi ghi nhận rằng iPhone 14 Plus và 15 Plus đều được trang bị CPU 6 lõi, bao gồm: 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện. Với khả năng vận hành này đã giúp cho điện thoại đạt được sức mạnh tính toán đa nhiệm, cũng như đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ từ ứng dụng đơn giản đến các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên nặng.

iPhone 15 Plus có gì đột phá hơn so với iPhone 14 Plus

Nhìn vào những điểm chung vừa rồi, có khá nhiều bạn nhận định iPhone 15 phiên bản Plus thật sự không có gì ấn tượng hơn thế hiện tiền hiện. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định đúng nhất, bạn nên xem qua một vài so sánh điểm khác nhau sau đây.

Thiết kế

Việc giữ lại một vài thiết kế sang trọng là chuyện không có gì quá khó đoán. Nhưng khi Apple chính thức thông báo về việc Dynamic Island có ở full dòng iPhone 15 series đã nhanh chóng tạo ra sự khác biệt dễ dàng nhận biết trên 2 sản phẩm này.

Còn về màu sắc thì hầu như nhiều khách hàng sẽ ưa chuộng gam màu trend có trên phiên bản Plus của iPhone 15. Đây là một bộ sưu tập bao gồm 5 màu chủ đạo là đen, xanh lá, xanh dương, vàng và hồng. Trong khi đó, phiên bản Plus của iPhone 14 sẽ có 6 màu là đen, trắng, đỏ, tím, xanh dương và vàng.

Kích thước màn hình

Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc điện thoại có kích thước lớn thì hãy tham khảo đến iPhone 15 Plus với 6.7 inch, cùng độ phân giải là 2796 x 1290 pixel. Tuy nhiên, đối với những bạn nào thích sự nhỏ gọn và tiện dụng thì hãy xem qua dòng mẫu 14 Plusvới độ phân giải đạt được là 1170 x 2532 Pixels.

Thêm vào đó, độ khác giữa hai đời iPhone mới nhất này cũng có sự khác nhau rõ rệt. Chẳng hạn như iPhone 15 phiên bản Plus đã được nâng cấp lên 1.600 nit ở chế độ HDR và 2.000 nit ở chế độ ngoài trời. Và chắc chắn iPhone 14 cùng thế hệ sẽ có chỉ số thấp hơn, cụ thể độ sáng chỉ đạt đến 1.200 nit trong chế độ HDR và 800 nit khi ở chế độ tiêu chuẩn.

Dung lượng pin và cổng sạc

Apple ngày càng tập trung nghiên cứu vào “tuổi thọ” của các đời pin iPhone thế hệ mới. Mục tiêu của họ là cung cấp cho người dùng những chiếc smartphone vừa bền bỉ cả về “thể chất” lẫn “khả năng hoạt động”. Cụ thể hơn thì iPhone 15 Plus có dung lượng pin là 4.383mAh. Con số này cao hơn rất nhiều so với iPhone 14 Plus khi thời lượng pin chỉ đạt được 3.279mAh.

Việc loại bỏ cổng sạc Lightning truyền thống, iPhone 15 series nói chung đã được chuyển đổi thành cổng USB-C hoàn toàn mới. Điều này đã góp phần tăng tính tiện dụng cho đời iPhone mới.

Camera đổi mới

Thêm một điểm khác biệt đáng chú ý và đã giúp cho iPhone 15 dòng Plus được nâng tầm. Đó chính là hệ thống camera sau cực xịn sò với một cảm biến chính 48MP và một camera siêu rộng 12MP. Đi kèm với đó là khả năng zoom quang học từ 0.5 đến 2x giúp cho chiếc điện thoại chụp được mọi vật thể từ xa.

Song song đó, bộ đôi camera iPhone 14 dòng Pluscó vẻ yếu thế hơn khi chỉ có một camera chính 12MP và một camera siêu rộng 12MP. Đã vậy, khả năng zoom của đời iPhone tiền nhiệm này chỉ ở mức từ 0.5 đến 1x. Chính vì vậy, nếu bạn nào đặt tiêu chí lựa chọn smartphone dựa trên camera thì nên xem xét kỹ thông số này nhé.

Kết luận

Sau khi chúng ta đã nhìn thấy được những điểm iPhone 15 Plus được đánh giá tốt hơn so với iPhone 14 Plus. Việc sở hữu một chiếc smartphone mới nào phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu và sở thích của bạn. Hoặc nếu thời điểm này chưa quan trọng thì bạn cũng có thể đón chờ sự xuất hiện của thế hệ iPhone tiếp theo, có thể là iPhone 16 chẳng hạn. Tuy nhiên, những thông tin về iPhone 16 chưa có gì là chắc chắn cả. Và nếu có tin tức gì mới chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật để bạn nắm bắt thông tin nhé.

