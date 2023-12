Khẳng định vai trò dẫn dắt chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa sơ kết công tác chuyển đổi số.

Khẳng định “đầu tàu” dẫn dắt chuyển đổi số

Thực hiện nhiệm vụ được giao, vượt qua những khó khăn, thách thức, Sở TT&TT Thanh Hóa đã phát huy vai trò ngành chuyên môn, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lộ trình đúng với chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với điều kiện của tỉnh, góp phần quan trọng vào thành quả bước đầu đạt được của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CĐS.

Sở đã làm tốt công tác truyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và người dân trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu CĐS. Kết quả, Thanh Hóa nằm trong nhóm cao về xếp hạng CĐS cấp tỉnh, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành về CĐS, thứ 16 về mức độ xây dựng chính quyền số, xếp thứ 14 về kinh tế số và thứ 13 cả nước về các hoạt động xã hội số.

Sở TT&TT phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm với chủ đề Đoàn Thanh niên tham gia chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị.

Để có được kết quả này, ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10/11/2021 về CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, công tác truyền thông thúc đẩy quá trình CĐS luôn được Sở TT&TT quan tâm triển khai đồng bộ; đổi mới nội dung, hình thức, tăng tần suất tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở đến trang, cổng thông tin điện tử; đa dạng hóa phương thức tuyên truyền bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện.

Sở TT&TT đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí (kênh VTV8; VOV)... xây dựng các phóng sự, bài viết tuyên truyền về mô hình, cách làm hay về CĐS ở các địa phương, đơn vị; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày CĐS Quốc gia và những kết quả nổi bật của tỉnh về CĐS; hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã đều có chuyên mục riêng về CĐS với tần suất phát tối thiểu 01 lần/tuần, thời lượng 7-10 phút...

Sở cũng xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “3 Không” và đang nhân rộng trong toàn tỉnh nhằm cung cấp các công cụ thuận tiện cho người dân tham gia CĐS, như: Cấp miễn phí chữ ký số, tài khoản thanh toán điện tử, cài đặt các ứng dụng bảo vệ người dân trên môi trường mạng... Qua đó, góp phần làm thay đổi căn bản tư duy, thói quen của người dân/doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính; mô hình chợ không dùng tiền mặt; mô hình “Thôn thông minh”; mô hình đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử gắn với truy xuất nguồn gốc và thanh toán không dùng tiền mặt.... Đơn vị cũng tuyên truyền triển khai mô hình “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 678/678 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giúp cho người dân đi khám chữa bệnh không phải mang theo thẻ BHYT...

Hội thảo kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ CNTT phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số khu vực Miền Trung tại Thanh Hóa.

Hằng năm, Sở cũng tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực, tập trung vào thông tin tuyên truyền, triển khai các sáng kiến, giải pháp CĐS phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Bên cạnh việc tham mưu các chương trình, kế hoạch hằng năm và hướng dẫn tổ chức thực hiện về công tác CĐS trên địa bàn, Sở TT&TT đã trực tiếp hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về CĐS đã đề ra. Sở đã phối hợp với các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp đưa các ứng dụng CĐS vào triển khai nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, như: ứng dụng nền tảng du lịch thông minh, thúc đẩy thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực... qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số ở ngành, địa phương.

Kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU về CĐS, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc nỗ lực tích cực của các cấp chính quyền, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, hoạt động CĐS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; cùng các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp, mô hình CĐS.

Hạ tầng số được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu CĐS trong các ngành, lĩnh vực, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng, trang thiết bị CNTT trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại; 100% cán bộ, công chức được trang bị thiết bị CNTT; 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có hạ tầng mạng LAN, kết nối Internet đảm bảo thông suốt, an toàn để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi sang IPv6; người dùng thực hiện truy cập song song cả 2 địa chỉ (địa chỉ IPv4 và IPv6) trên môi trường mạng.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư mở rộng vùng phục vụ, đáp ứng nhu cầu cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet băng thông rộng cố định, di động và dịch vụ truyền hình qua mạng viễn thông.

Toàn tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh. Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) (tại địa chỉ https://lgsp.thanhhoa.gov.vn) được duy trì, hoạt động một cách thường xuyên, ổn định; hiện đang cung cấp 10 dịch vụ kết nối các phần mềm nội tỉnh và 11 dịch vụ kết nối bên ngoài; đã thực hiện khai báo mã định danh điện tử cho 2.588 đơn vị và đồng bộ lên hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước (do Bộ TT&TT quản lý).

Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp với tổng số lượt trao đổi, xử lý văn bản trên hệ thống là 6.733.122 lượt văn bản (từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2023); tỷ lệ ký số cơ quan đạt 97,8%; hệ thống phần mềm Phản hồi Thanh Hóa đã tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt trên 99,3%.

Hội nghị khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và tư vấn giới thiệu các sản phẩm công nghệ số phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kinh tế số đã bước đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, tỷ trọng đóng góp kinh tế số của tỉnh trong tổng quy mô nền kinh tế đạt 8,28%. Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của doanh nghiệp, người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong huyện, trong tỉnh ra ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh CĐS trong các ngành, lĩnh vực nhằm tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện CĐS.

Hoàn thiện các dịch vụ số trên nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh qua nhiều kênh giao tiếp giúp người dân có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, thông tin bất động sản, việc làm, các tiện ích thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ... để mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua CĐS như: thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn xã hội, đặc biệt thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile money...

Bộ phận một cửa UBND TP Sầm Sơn.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như: hoàn thiện, nâng cấp trung tâm chỉ huy, điều hành giao thông, giám sát an ninh trật tự; duy trì, triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng mô hình: “Camera Nhân dân với an ninh trật tự” để thực hiện việc quản lý an ninh, trật tự; duy trì hiệu quả kênh giao tiếp với người dân thông qua hệ thống Zalo OA để trao đổi giữa các cơ quan chính quyền với người dân để tháo gỡ khó khăn và trao đổi thông tin một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, công tác tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện CĐS cũng được chú trọng thực hiện, Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành mô hình địa phương mẫu về an toàn thông tin.

Những kết quả đạt được trong 2 năm qua là rất đáng khích lệ và có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở, động lực cho việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 06/NQ-TU đã đề ra.

Trong thời gian tới, Sở TT&TT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình CĐS; tiếp tục nghiên cứu rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế, chính sách đảm bảo điều kiện phục vụ nhiệm vụ CĐS trên cả 3 trụ cột “Chính quyền số”; “Kinh tế số”; “Xã hội số”. Đồng thời, tập trung triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU và các kế hoạch hành động theo Quyết định 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh... trên điạ bàn tỉnh.

Linh Hương