Huyện Triệu Sơn và VNPT Thanh Hóa ký kết thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2024-2025

Chiều 14/3, UBND huyện Triệu Sơn và VNPT Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Đại diện lãnh đạo huyện Triệu Sơn và VNPT Thanh Hóa ký kết chương trình thỏa thuận.

Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2024-2025 với các nội dung: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT, hạ tầng số. VNPT Thanh Hoá có chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng VT-CNTT trên địa bàn huyện Triệu Sơn; cung cấp và hỗ trợ triển khai các dịch vụ truyền dẫn, hội nghị truyền hình, dịch vụ chứng thực chữ ký số, các dịch vụ VT-CNTT khác.

Hai bên hợp tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đề xuất các giải pháp phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo tiêu chuẩn; tiếp tục triển khai chuyển đổi số cấp xã; tư vấn và triển khai thí điểm một số ứng dụng đô thị thông minh; chuyển giao phần mềm quản lý mạng giáo dục Việt Nam VnEdu đến 100% trường học trên địa bàn huyện; tiếp tục duy trì khai thác và nâng cấp phần mềm quản lý thông tin bệnh viện; hồ sơ sức khoẻ điện tử người dân; ứng dụng các giải pháp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Đồng thời, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp các giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh Thanh Hoá; hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT; triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương.

Thùy Dung (CTV)