Chủ động ứng phó mưa lũ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sự cố tại đèo Mimosa trên quốc lộ 20.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên taI, sự cố.

Các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua và dự báo bị ảnh hưởng mưa lũ những ngày tới, tập trung huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói; tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư , nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ theo đúng quy định...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó; phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư bảo đảm an toàn.

Các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lũ, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ. Bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt; bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/chu-dong-ung-pho-mua-lu-post990155.html