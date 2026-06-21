Chủ động tiêm vắc xin để phòng bệnh sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 42 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu ở trẻ em. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng nhiều biện pháp, trong đó có tiêm vắc xin.

Người dân chủ động đi tiêm vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết.

Nhận thấy muỗi xuất hiện nhiều trong khu vực sinh sống, chị Hoàng Thị Trang (phường Hàm Rồng) đã đưa các con đi tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Chị Trang chia sẻ: “Trẻ con hay chơi ngoài trời nên dễ bị muỗi đốt, tôi quyết định cho các cháu đi tiêm để yên tâm hơn.”

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh có thể gây sốc, xuất huyết nặng, suy đa tạng và đe dọa tính mạng. Đáng chú ý, vi rút có 4 tuýp khác nhau nên người bệnh có thể mắc nhiều lần, trong đó lần tái nhiễm thường nặng hơn.

Người dân được tư vấn về hiệu quả phòng bệnh của vắc xin sốt xuất huyết.

Bà Lại Thị Thuần (phường Đông Sơn) chia sẻ: “Tôi bị bệnh nền nên đi tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình”.

Bác sĩ Trần Tuấn Hiệp, Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hóa thông tin, tiêm vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đến hơn 80%, giảm nguy cơ nhập viện và bệnh nặng trên 90%, đồng thời giảm nguy cơ tái nhiễm. Hiện vắc xin sốt xuất huyết được chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi và người lớn với lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng, giúp phòng ngừa cả 4 tuýp virus. Người dân nên tiêm sớm trước mùa dịch vì cơ thể cần khoảng 2-3 tuần để hình thành miễn dịch bảo vệ.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá (CDC Thanh Hóa), dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn hay tử vong, nhưng thời tiết mưa nắng thất thường đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quang Hiếu (Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, CDC Thanh Hóa) nhấn mạnh, quan trọng nhất là vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, kết hợp tiêm vắc xin để tạo lá chắn phòng bệnh.

Kết hợp tiêm chủng với kiểm soát muỗi truyền bệnh và giữ gìn vệ sinh môi trường để phòng chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả.

Các chuyên gia y tế cho biết, đến nay sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Với những trường hợp diễn biến nặng, chi phí điều trị có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, tạo áp lực lớn cho người bệnh và gia đình. Trong khi đó, chi phí tiêm vắc xin cho một phác đồ đầy đủ chỉ khoảng 3 triệu đồng. Do đó, kết hợp tiêm chủng với kiểm soát muỗi truyền bệnh và giữ gìn vệ sinh môi trường sẽ tạo nên “lá chắn” phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả.

Kim Dung