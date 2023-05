Lựa chọn hóa đơn may mắn quý I-2023

Nhằm khuyến khích người mua hàng có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng, sáng 26-4, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi bấm số ngẫu nhiên lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I-2023.

Toàn cảnh buổi lễ.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện tại Cục thuế 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ quý II-2022. Đối với tỉnh Thanh Hóa, trong 3 quý năm 2022, đã trao 122 giải thưởng với tổng giá trị 299 triệu đồng, là địa phương có cơ cấu tổng giá trị giải thưởng lớn thứ 3 toàn quốc.

Đại diện Hội đồng giám sát thực hiện kiểm tra phần mềm quay số.

Trong quý I-2023, có 72.650 hóa đơn đủ điều kiện trên hệ thống Hóa đơn điện tử ngành thuế đưa vào cơ sở dữ liệu của phần mềm bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Hóa đơn trúng thưởng là hóa đơn được lựa chọn ngẫu nhiên trên phần mềm bấm số “Hóa đơn may mắn” của Tổng cục Thuế do Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và có sự giám sát của Hội đồng giám sát; với cơ cấu giải thưởng 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện bấm số tìm ra hóa đơn may mắn quý I-2023.

Kết quả, giải nhất Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I-2023 đã thuộc về người mua Đỗ Thị Phương, người bán là Công ty CP Nông nghiệp Tiến Nông; các giải nhì, ba và khuyến khích sẽ được Cục Thuế Thanh Hóa công bố công khai, chi tiết trên Cổng thông tin điện tử https://thanhhoa.gdt.gov.vn và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Lê Ngọc