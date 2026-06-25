Cháy rừng vẫn diễn biến phức tạp tại phường Hải Bình

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình cháy rừng tại phường Hải Bình vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, gió lớn, đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/6, một đám cháy mới lại phát sinh ở hướng Tây Bắc khu vực Đồi 74, tổ dân phố Hải Nhân, phường Hải Bình.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng với Công an tỉnh, Kiểm lâm và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Các lực lượng đang tiếp tục chia thành nhiều mũi tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục chia thành nhiều mũi tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, vừa dập lửa trực tiếp vừa mở đường băng cản lửa nhằm ngăn cháy lan sang các khu rừng lân cận.

Tại các vị trí đã được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Tuy nhiên, công tác chữa cháy vẫn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi.

Thu Phương (CTV)