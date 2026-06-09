Cán bộ Công an bị đâm trọng thương khi đấu tranh với tội phạm ma túy

Trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng sử dụng chất ma túy dùng dao tấn công trọng thương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 1/6/2026, Tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

Tổ công tác đã đến nhà đối tượng Lê Đình Triều, sinh năm 1990, trú tại thôn Nam Giang để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời đến trụ sở Công an xã xét nghiệm chất ma tuý nhưng đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ tầng 1, dùng dao nhọn để đe dọa, chống đối lực lượng chức năng.

Đối diện với đối tượng manh động, có hung khí nguy hiểm, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã trực tiếp tiếp cận, kiên trì tuyên truyền, vận động đối tượng buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác.

Để giữ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã dũng cảm lao lên khống chế đối tượng và bị đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt, đâm trúng vùng cổ, gây đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu và nguy hiểm đến tính mạng.

Các đồng chí trong tổ công tác đã khẩn trương sơ cứu và đưa Trung tá Phạm Ngọc Khánh đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, khống chế, bắt giữ Lê Đình Triều. Xét nghiệm nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy (dạng đá) vào tối 31/5/2026.

Đối tượng Lê Đình Triều bị bắt giữ sau khi gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đình Triều về tội “Giết người” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, Trung tá Phạm Ngọc Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chiều 2/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi, động viên Trung tá Phạm Ngọc Khánh và gia đình yên tâm điều trị. Tại buổi thăm hỏi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm, sự kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Trung tá Phạm Ngọc Khánh và tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đồng thời động viên đồng chí cùng gia đình yên tâm điều trị, sớm ổn định sức khỏe để trở lại công tác. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh thăm hỏi Trung tá Phạm Ngọc Khánh. Việc Trung tá Phạm Ngọc Khánh bị thương trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy một lần nữa cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của mặt trận phòng, chống ma túy, đồng thời thể hiện rõ tinh thần quyết không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an Thanh Hóa để giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Tuyết Hạnh - Trung Hưng