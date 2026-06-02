Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Công an tỉnh Thanh Hóa giữ vững ổn định chính trị để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển

Làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh vào chiều 2/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh yêu cầu lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc thống nhất đánh giá: Mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; các loại tội phạm, vi phạm pháp luật tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao..., song lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công an tỉnh đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển; tham gia xử lý nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến các dự án đầu tư, khoáng sản, vật liệu xây dựng, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được triển khai chủ động, toàn diện, hiệu quả. Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích nổi bật, như: điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy; triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các ổ nhóm hoạt động có tổ chức liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Những kết quả trên đã góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình địa bàn và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh là một trong những lực lượng đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Đặc biệt là việc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân vùng khó khăn được triển khai thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Những kết quả đạt được của lực lượng Công an Thanh Hóa thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh, tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi để Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, qua các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc cho thấy vẫn còn một số vấn đề còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Một số dự án tồn đọng, chậm tiến độ, nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực phát triển nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Các vấn đề liên quan đến khiếu kiện, nhất là một số lĩnh vực như đất đai, tôn giáo, an ninh công nhân, tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tài nguyên và môi trường tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm công nghệ cao; kiên quyết không để hình thành “vùng cấm”, “điểm đen”, “lợi ích nhóm” trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò đi đầu trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời, chú trọng triển khai Đề án 06, xây dựng dữ liệu đất đai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Lê Đức Thái khẳng định: Giữ vững an ninh, trật tự là giữ ổn định để phát triển; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ môi trường đầu tư và những thành quả đổi mới của tỉnh.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng đồng chí Tống Đình Xuân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025).

