Có nên đầu tư căn hộ cao cấp The Beverly Vinhomes Grand Park?

The Beverly Vinhomes Grand Park là phân khu đẹp nhất dự án với vị trí giáp công viên trung tâm rộng 36ha. Dự án Beverly dự kiến sẽ tung ra thị trường bất động sản vào quý 4 năm 2021 với hơn 5.000 căn hộ cao cấp. Trong thời gian vừa qua, hầu hết các sản phẩm bất động sản trên thị trường TP.HCM gần như ngừng giao dịch. Tuy nhiên, sản phẩm Vinhomes Grand Park của chủ đầu tư Vinhomes vẫn tiếp tục thống trị thị trường trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh, và hiện lượng khách hàng quan tâm, đặt chỗ tại phân khu Beverly đang tăng lên nhanh chóng.

Nhà đầu tư của The Beverly Vinhomes Grand Park

Các dự án sẽ được triển khai trong thời gian tới của thương hiệu Vinhomes:

- Vinhomes Tây Tăng Long

- Vinhomes Cần Giờ

- Vinhomes Củ Chi

Sản phẩm của Vinhomes được định vị ở phân khúc cao cấp. Ngoài việc mang đến cho khách hàng một căn hộ để ở, VinGroup còn mang đến cho khách hàng cả một hệ sinh thái với tiện ích đồng bộ như Vincom, Vinbus, Vinmec, Vinschool... VinGroup không chỉ mang đến cho khách hàng một nơi an cư lạc nghiệp mà còn là một hệ sinh thái khép kín. Tất cả các dịch vụ mà VinGroup cung cấp cho khách hàng ngày nay đều hướng đến những sản phẩm cao cấp như thương mại, y tế và giáo dục.

Địa điểm dự án The Beverly

Phân khu Beverly được đánh giá có vị trí tối ưu hơn so với các phân khu khác trong dự án Vinhomes Grand Park . Từ các khối nhà thuộc phân khu The Beverly, cư dân có thể đi bộ đến Vincom Mall, công viên rộng 36 ha với hơn 1.000 thiết bị tập thể dục phục vụ hoạt động thể chất cũng như các dịch vụ tiện ích khác của cư dân tại công viên trung tâm rộng 36 ha.

Nếu nói phía Đông TP.HCM là mũi nhọn phát triển kinh tế, hạ tầng trong thời gian tới thì Vinhomes Grand Park giống như một viên ngọc quý trong mũi nhọn kinh tế này. Không chỉ chủ đầu tư Vinhomes mà các chủ đầu tư lớn khác như Nam Long, Novaland cũng đang đầu tư vào các dự án quy mô lớn tại cửa ngõ phía Đông như Aqua City, Izumi City tại Biên Hòa Đồng Nai.

Tiện ích của căn hộ The Beverly Vinhomes Grand Park

- Bể bơi dành cho người lớn, bể bơi trẻ em.

- Vườn hoa cảnh kết hợp ghế nghỉ.

- Sân vườn có thể đi bộ.

- Sân vận động.

- Khu vui chơi trẻ em, sân thể dục.

- Sân bóng đá.

- Sân quần vợt.

- Sân bóng rổ.

- Sân bóng chuyền.

- Sân cầu lông.

Khách có thể ra vào thang máy sảnh chính mà không cần phải mang theo thẻ từ căn hộ, hệ thống thông minh có thể nhận diện khuôn mặt. Điều này cũng đảm bảo an toàn cho cư dân nếu có người ngoài xâm nhập trái phép vào khu dân cư. Hệ thống bãi đỗ xe thông minh sẽ hướng dẫn bạn đến những chỗ đỗ xe còn trống, là một trong những tiện ích vô cùng tiện lợi và hiếm có tại các khu dân cư của chợ.

Thiết kế của căn hộ The Beverly

Về thiết kế, phân khu Beverly có nhiều điểm khác biệt so với các phân khu khác. Mỗi tòa nhà trong khu phát triển The Beverly có 7 thang máy, số lượng thang máy tương đối cao so với các dự án chung cư thông thường. Đó cũng là tiêu chí giúp khách hàng lựa chọn mua căn hộ Vinhomes Grand Park.

Căn hộ thương mại có diện tích 28m2 phù hợp mục đích kinh doanh hoặc đầu tư cho thuê lại. Tại Vinhomes Grand Park, số lượng cư dân rất lớn nên nhu cầu mua sắm dịch vụ tại các cửa hàng tầng trệt là rất lớn. Giá bán trung bình 1m2 căn hộ boutique tại Vinhomes Grand Park hiện nay trong tháng 10/2021 trung bình khoảng 200 triệu/m2.

Studio: Đây là mẫu căn hộ được nhiều khách hàng tìm kiếm và lựa chọn mua vừa ở vừa đầu tư nhờ diện tích nhỏ và tổng giá bán thấp.

Cơ hội đầu tư

Tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư vào The Beverly - Vinhomes Grand Park cực kỳ cao vì khách hàng hoàn toàn không cần bỏ vốn mua căn hộ, lãi và gốc sẽ được chủ đầu tư lo 100%.

Dòng tiền sẽ tiếp tục ồ ạt đổ vào bất động sản trong thời gian tới khi TP.HCM bắt đầu mở cửa trở lại. Thị trường bất động sản vẫn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nên những sản phẩm có luật pháp an toàn, chủ đầu tư uy tín, tiến độ tốt... như Vinhomes Grand Park sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư. Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM tiếp tục khan hiếm sẽ khiến giá bán các sản phẩm hiện tại càng tăng cao.

Việc khai trương khu phát triển The Beverly sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư xuống tiền, nhiều sản phẩm căn hộ dự kiến sẽ được đầu tư như studio, shophouse tầng trệt. Những sản phẩm này có khả năng sinh lời rất cao và tính thanh khoản tốt nhưng số lượng có hạn nên thường không dễ dàng mua được nếu khách hàng không đặt chỗ sớm. Tính hợp pháp của sản phẩm cũng là vấn đề được nhà đầu tư quan tâm khi gửi tiền. Với một dự án quy mô lớn như Vinhomes Grand Park và mọi thứ đã sẵn sàng, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi đặt cọc ngay từ bây giờ.

