Bất động sản Sun Property sở hữu giá trị bền vững nhờ chiến lược đầu tư bài bản

Phát triển những quần thể bất động sản quy mô, góp phần tạo nên hệ sinh thái đẳng cấp tại mỗi vùng đất. Đây là “cuộc chơi” không dành cho số đông chủ đầu tư, nhưng với Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) lại là hướng đi xuyên suốt nhằm tạo giá trị bền vững cho từng sản phẩm.

Quần thể dự án tại Bãi Kem, Phú Quốc.

Hệ sinh thái 3S và hình mẫu Phú Quốc

Đặt chân tới Phú Quốc hơn nửa thập kỷ trước, Sun Group khởi đầu hành trình làm đẹp những vùng đất tại đảo ngọc với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - Tuyệt tác nghỉ dưỡng đánh dấu cái bắt tay đầu tiên cùng “phù thủy resort” Bill Bensley. Kể từ đó, Sun Group liên tiếp xây dựng hàng loạt công trình đẳng cấp, tạo nên 2 chữ S: Sun World (Vui chơi giải trí) và Sun Hospitality (Du lịch nghỉ dưỡng) hùng mạnh, trước khi mảnh ghép Sun Property – chữ S thứ 3 xuất hiện để thừa hưởng chuỗi tiện ích, cảnh quan trong hệ sinh thái đa dạng của Tập đoàn này tại đảo Ngọc.

Theo dõi hành trình đó, dễ nhận thấy, Sun Group không chọn bất động sản để dẫn đường, sớm thu lợi nhuận mà kiên trì kiến tạo hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hiện đại cho vùng đất. Để giờ đây, Nam đảo có trong tay bộ sưu tập khu nghỉ dưỡng 5 sao bên Bãi Kem cùng một Sun World Phu Quoc nổi tiếng với cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, công viên nước Aquatopia, phân khu chủ đề Exotica…hay sắp tới đây sẽ là những Cầu Hôn, show diễn Kiss The Stars thuộc Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town)… hứa hẹn thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) hứa hẹn là điểm đến mới bùng nổ của Phú Quốc.

Tất cả tạo nên chuỗi trải nghiệm hấp dẫn, đặc sắc cho du khách. Đồng thời, trở thành bệ phóng vững vàng cho các dự án bất động sản mang thương hiệu Sun Property. Đây là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản Sun Group đặt ra tại mỗi điểm đến.

Tiếp nối lợi thế được thừa hưởng từ các công trình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, Sun Property chọn lối đi của một nhà phát triển dự án hàng đầu, đó là tập trung kiến tạo các tổ hợp bất động sản quy mô và đa dạng sản phẩm. Trong đó mỗi dự án vừa hưởng trọn lợi ích vừa đóng vai trò bổ trợ cho toàn khu.

Từ Bãi Kem, Mũi ông Đội, trung tâm An Thới cho tới dải bờ biển Tây Nam đảo, trong vòng 5 năm trở lại đây, Sun Property đem đến loạt dự án mang dấu ấn khác biệt về phong cách kiến trúc, tiên phong dẫn đầu xu hướng để chinh phục thị trường.

Những căn biệt thự trên ghềnh đá đỉnh cao tại Sun Premier Village The Eden Bay.

Trong đó có thể gọi tên những kiệt tác biệt thự giới hạn trên ghềnh đá của Sun Premier Village The Eden Bay, dòng sản phẩm wellness second home của Sun Tropical Village, khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, những dãy phố đậm tính nghệ thuật của Sun Premier Village Primavera hay các tòa tháp cao tầng hiện đại tại Sun Grand City Hillside Residence… Sau thành công về tốc độ thanh khoản bán hàng, các dự án này đã và đang được hoàn thiện để mang diện mạo mới cho đô thị Phú Quốc.

Giá trị bền vững

Cũng như Phú Quốc, tại Đà Nẵng – mảnh đất đầu tiên Sun Group lập nghiệp khi trở về Việt Nam, mảnh ghép Sun Property chỉ xuất hiện khi lĩnh vực nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đã ghi đậm dấu ấn. Sun Property chọn Đông Nam Đà Nẵng để góp phần nâng tầm giá trị BĐS thành phố sông Hàn lên tầng cao mới.

Nhìn nhận Đà Nẵng dù sở hữu kho báu cảnh quan ven sông nhưng chưa có khu đô thị ven sông hiện đại, văn minh xứng tầm, Sun Property mới đây đã phát triển quần thể “Thành phố hội nhập” Đông Nam Đà Nẵng. Quần thể gồm 3 hợp phần: khu đô thị Sun Riverpolis, đô thị đảo thượng lưu Sunneva Island và Khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà với đầy đủ tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu: an cư – nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại. Mỗi mảnh ghép đều mang sắc thái riêng, bổ trợ cho nhau với mục tiêu thay đổi “làm đẹp vùng đất” Đông Nam Đà Nẵng, nâng tầm giá trị sống cho những cư dân mới.

Quần thể “Thành phố hội nhập” Đông Nam Đà Nẵng do Sun Property phát triển.

Không chỉ Phú Quốc, Đà Nẵng, ở mỗi địa phương Sun Property đầu tư, sự xuất hiện của hệ sinh thái 3S đảm bảo cho những giá trị mà nhà đầu tư BĐS nhận được. Như dòng rượu hảo hạng, qua thời gian, với địa thế độc đáo và sức sống thương mại dịch vụ được thổi hồn qua các hệ sinh thái, mỗi bất động sản Sun Property ghi nhận mức tăng trưởng giá trị mạnh mẽ.

Khắp 3 miền, BĐS cao cấp thương hiệu Sun Property được hưởng lợi lớn nhờ sự cộng hưởng các yếu tố: tiềm năng kinh doanh dịch vụ do luôn hút dòng khách bất tận nhờ sức hút của các tổ hợp vui chơi Sun World, các khu nghỉ dưỡng thuộc Sun Hospitality. Đăc biệt là chính nội tại các quần thể, tổ hợp BĐS của Sun Property, thông qua việc đầu tư chuỗi tiện ích, cảnh quan đặc sắc.

Sự bồi đắp không ngừng các dịch vụ mới cũng là đặc trưng của Sun Group, giúp BĐS Sun Property được nhân đôi giá trị. Bên cạnh các công trình đẳng cấp là các chuỗi sự kiện hoành tráng của Sun Group có thể gọi tên trên khắp đất nước như chuỗi Sun Fest, Sun Memory, Carnival đường phố,… Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Chương trình nghệ thuật Thanh Âm Xứ Mường tại Hòa Bình, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Countdown đón năm mới tại Phú Quốc…

Đại nhạc hội Take me to the Sun được tổ chức tại Công viên Châu Á, Đà Nẵng

“Đến thời điểm này, Sun Group đã kiến tạo một hệ sinh thái 3S (Sun World - Sun Hospitality - Sun Property) đồng bộ, bài bản và đẳng cấp bậc nhất trên khắp cả nước, từ Đà Nẵng, Sa Pa, Hạ Long tới Phú Quốc và gần đây là Thanh Hóa. Sự đồng bộ trong chất lượng, tiêu chuẩn hoạt động được vun đắp bởi cả ba “chân kiềng” không chỉ giúp chúng tôi khai thác tối ưu giá trị của hệ sinh thái, tăng cường hiệu quả kinh doanh, mà còn mang lại trải nghiệm “all-in-one” cùng những giá trị tốt nhất và lâu dài cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng giám đốc Sun Property chia sẻ.

Theo các chuyên gia, mô hình đại quần thể nở rộ tại Việt Nam thời gian qua, đặc biệt với các dự án thuộc phân khúc BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng. Tuy vậy, ít nhà phát triển nào có được sự đồng bộ về chiến lược đầu tư như Sun Property và Sun Group. Các công viên chủ đề, hệ thống cáp treo mang về lượng khách khổng lồ cho các BĐS thương mại của Sun Property. Ngược lại chủ nhân và người sinh sống tại dự án của Sun Property sở hữu hệ tiện ích “khủng” từ các tổ hợp vui chơi giải trí, công trình cảnh quan do Sun Group xây dựng.

“Mua BĐS Sun Property, chủ nhân nhận về cả hệ sinh thái” không còn là câu nói ví von mà nhiều nhà đầu tư đã sớm nhận ra sự khác biệt để đặt niềm tin. Thừa hưởng các giá trị cốt lõi của Sun Group và hưởng lợi lớn từ hệ sinh thái Sun Group, BĐS Sun Property ngày càng khẳng định vị thế, sức hấp dẫn trên thị trường cao cấp, kỳ vọng tiếp tục giữ vững vai trò nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Tùng Dương