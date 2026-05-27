Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 2 xe ô tô

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 2 xe ô tô đã qua sử dụng.

1. Tên, địa điểm người có tài sản đấu giá:

- Tên người có tài sản đấu giá: Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hoá.

- Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên tài sản bán đấu giá:

(01) một xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Pajero đã qua sử dụng, mang BKS: 36B - 6777, số máy: 6G72RN4518, số khung RLA00V33V41000444, sản xuất năm 2004 tại Việt Nam.

(01) một xe ô tô khách nhãn hiệu Ford Transit đã qua sử dụng, mang BKS: 36B - 1253, số máy: E5FA6J23484, số khung WFOFXXMCVF6J2384, sản xuất năm 2006 tại Việt Nam.

3. Tổng Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: 42.390.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

- Hồ sơ đăng ký thể hiện được đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15; và các tiêu chí khác do bên có tài sản bán đấu giá quy định cụ thể theo bảng tiêu chí đánh giá đối với hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian thông báo công khai và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 27/05/2026 đến hết ngày 29/05/2026 (trong giờ hành chính).

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Bộ phận kế toán – Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá.

- Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

(Chú ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả hồ sơ khi không được lựa chọn)

Nếu quá thời hạn trên, trường hợp chỉ có một tổ chức hoặc không có tổ chức đấu giá tài sản nào nộp hồ sơ, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá sẽ thông báo chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

GIÁM ĐỐC: Phạm Văn Báu