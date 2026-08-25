Bàn giao một số hạng mục của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương

Ngày 25/8, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa bàn giao một số hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương cho UBND xã và nhà trường quản lý, đưa vào sử dụng, phục vụ năm học mới.

Các bên liên quan ký biên bản bàn giao các hạng mục công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương.

Các hạng mục được bàn giao gồm một số khối nhà lớp học tiểu học, THCS, phòng học bộ môn, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ở giáo viên, hệ thống cấp nước và một số thiết bị phục vụ dạy học. Tổng khối lượng dự án đã thực hiện đạt khoảng 93,5%.

Việc bàn giao được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, hồ sơ quản lý chất lượng, bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công và các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. Các hạng mục được đánh giá đã hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và các quy định kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi bàn giao, UBND xã Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các hạng mục theo quy định; nhà thầu tiếp tục thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương cho biết: Việc bàn giao các hạng mục đã hoàn thành giúp địa phương và nhà trường chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường khẩn trương vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp cơ sở vật chất để đưa các hạng mục vào sử dụng hiệu quả.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đến nay dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương đạt khoảng 93,5% khối lượng. Nhà thầu đang tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại. Các hạng mục phục vụ lễ khai giảng đang được ưu tiên hoàn thiện, cơ bản bảo đảm tiến độ.

Thiết bị được lắp đặt theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu bàn giao đến đó để nhà trường sắp xếp, đưa vào sử dụng.

Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương cho biết: Nhà trường đang khẩn trương sắp xếp các khu vực được bàn giao, chuẩn bị phòng học, phòng ở, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh, nhất là học sinh ở xa.

Việc bàn giao các hạng mục hoàn thành tạo điều kiện để nhà trường chủ động sắp xếp cơ sở vật chất, ổn định tổ chức, chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới.

Hương Quỳnh