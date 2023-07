Xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ súng và linh kiện súng tự chế

Với quyết tâm đấu tranh, trấn áp mạnh và xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, Công an huyện Lang Chánh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Anh Lương Văn Soạn ở bản Phá, xã Tam Văn mang khẩu súng tự chế giao nộp cho lực lượng Công an.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh đã tự giác giao nộp trên 20 khẩu súng tự chế và nhiều chi tiết, linh kiện chế tạo súng tự chế. Đối với những trường hợp không tự giác giao nộp, cố tình vi phạm, lực lượng Công an đã kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Công an huyện Lang Chánh đã phát hiện, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính 5 vụ, 5 đối tượng tàng trữ súng săn, súng tự chế, các loại linh kiện, chi tiết súng săn, súng tự chế với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Điển hình, ngày 27-4-2023, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Vi Văn Nọt (sinh năm 1974) ở bản Tiến, xã Lâm Phú về hành vi tàng trữ chi tiết súng săn (1 hộp đạn chì) và tự giác giao nộp 1 khẩu súng săn tự chế cất giấu lâu nay.

Tiếp đó, ngày 15-5, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp (mỗi trường hợp 15 triệu đồng) đối với Hà Văn Đẳng (sinh năm 1963) ở bản Cháo Pi, xã Lâm Phú có hành vi tàng trữ 2 hộp đạn chì và Lương Văn Soạn (sinh năm 1989) ở bản Phá, xã Tam Văn tàng trữ 1 khẩu súng săn, 1 hộp đạn chì….

Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Công an huyện Lang Chánh cho biết: Thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, những năm qua Công an huyện Lang Chánh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, đại đa số người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn cố tình mua bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng (đặc biệt là súng săn, súng tự chế và các loại linh kiện, chi tiết để chế tạo súng săn, súng tự chế) để săn bắn tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, những rủi ro dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Thực hiện giai đoạn 2 của Giám đốc Công an tỉnh, bên cạnh việc duy trì công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Lang Chánh sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để bảo đảm tốt an ninh, trật tự, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Đình Hợp