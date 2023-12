(Baothanhhoa.vn) - Để bảo đảm an toàn cho các dịp lễ quan trọng cuối năm, trong đó có Lễ Giáng sinh, cùng với các địa phương trong tỉnh, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự cộng cộng để người dân có một đêm Noel an lành và bình yên.

{title} Triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ Noel 2023 Để bảo đảm an toàn cho các dịp lễ quan trọng cuối năm, trong đó có Lễ Giáng sinh, cùng với các địa phương trong tỉnh, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự cộng cộng để người dân có một đêm Noel an lành và bình yên. Trên tuyến đường dẫn vào khu vực nhà thờ chính tòa đã được trang hoàng sẵn sàng cho đêm Noel. Theo đó, Công an TP Thanh Hóa đã huy động 132 CBCS các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã đồng loạt triển khai các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn. Đồng thời, thành lập 13 chốt và 9 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và bà con giáo dân tham gia các hoạt động mừng lễ Giáng sinh, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, gây mất ANTT. Cùng với đó, Công an tỉnh sẽ tăng cường 60 CBCS cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động chia thành 8 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT. Đặc biệt, tại một số khu vực tập trung đông người như các nhà thờ, các địa điểm vui chơi, giải trí..., lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an các phường, xã triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT, trật công cộng và duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường trực chiến đấu, ứng trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các phát sinh liên quan đến ANTT. Công an TP Thanh Hóa triển khai phương án bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tất cả các tuyến giao thông sẽ được bố trí lực lượng công an kết hợp với lực lượng bảo vệ dân phố lập chốt phân luồng, hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc và đua xe trái phép. Bên cạnh các chốt cố định, cảnh sát giao thông thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động, được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến dừng, đỗ phương tiện trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định... Công an thành phố cũng phân công lực lượng tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, khai báo tạm trú, tạm vắng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đốt pháo vào dịp lễ Noel. Đối với Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phức tạp nảy sinh. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho Nhân dân và đồng bào giáo dân vui đón Giáng sinh an toàn, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; “sống tốt đời đẹp đạo”, “kính chúa yên nước” ; tạo mối đoàn kết lương giáo, cùng nhau xây dựng TP Thanh Hóa văn minh, công dân thân thiện. Mai Hà (Công an tỉnh)

Mai Hà (Công an tỉnh)