Tình hình an ninh, trật tự ATGT ngày đầu kỳ nghỉ lễ được bảo đảm

Hôm nay cả nước bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, nhất là tình hình trật tự ATGT.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh thường trực kiểm soát bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 47 trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Thanh Hóa là một trong những địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, đồng thời cũng là địa phương có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Công an thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa thường trực giám sát tình hình ANTT qua hệ thống camera an ninh.

Để người dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, thuận lợi, an toàn, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ... Theo đó, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động phân công, bố trí lực lượng bảo đảm quân số sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT có thể xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức các ca tuần tra vũ trang ban đêm, phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an các phường, xã, thị trấn và lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, dân phòng tổ chức tuần tra Nhân dân khép kín địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trên các tuyến giao thông trọng điểm, bên cạnh việc chủ động phòng ngừa, giải quyết các tình huống gây ùn tắc giao thông, các đơn vị đã huy động, bố trí đủ lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tập trung đông người để phân luồng, phân tuyến, điều tiết bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, phục vụ người dân và du khách lưu thông thông suốt.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Từ chiều 31-8 và sáng 1-9, do tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã được thông xe tạm thời nên giảm tải lưu lượng phương tiện cho tuyến QL1A. Vì vậy, mặc dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông nhưng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra tùn tắc giao thông kéo dài.

Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an các đơn vị đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra lưu động, kết hợp với các tổ, chốt kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, nhất là các hành vi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT, trật tự công cộng cơ bản được đảm bảo, người dân vui tươi, phấn khởi đón Tết Độc lập.

Thái Thanh