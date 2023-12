Phối hợp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT vùng mía đường Lam Sơn vụ ép 2023-2024

Chiều 11/12, Công an tỉnh và Công ty CP mía đường Lam Sơn phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT vùng mía đường Lam Sơn vụ ép 2023-2024. Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP mía đường Lam Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Vụ ép năm 2023-2024, Công ty CP mía đường Lam Sơn có 200 xe vận chuyển mía nguyên liệu với tổng sản lượng hơn 500 nghìn tấn. Qua các năm hoạt động, Công ty đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá tăng cường công tác tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các lái xe, phụ xe chở mía hợp đồng của công ty. Quá trình vận chuyển lái xe cơ bản đã chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, tình trạng gây mất ATGT đã được thực hiện tốt hơn nhiều so với các vụ trước. Tuy nhiên, một số ít lái xe vẫn chưa chấp hành tốt, chằng bạt mía chưa chắc chắn, phủ bạt chưa kín, để mía rơi vãi dọc đường; tình trạng mua bán mía trong vùng và ngoài vùng gây lộn xộn, mất ANTT trong các vùng nguyên liệu mía...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, hạn chế và những giải pháp, kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác phối hợp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT vùng mía đường Lam Sơn vụ ép 2023-2024.

Để bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT các xe tham gia ký hợp đồng được Công ty CP mía đường Lam Sơn lựa chọn kỹ lưỡng, còn thời hạn lưu hành, có đăng ký và đã được kiểm định; lái xe có sức khỏe tốt, có giấy phép lái xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Lái xe phải được tham gia lớp tập huấn phổ biến kiến thức về pháp luật ATGT và ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; xe vận chuyển mía trước khi ra khỏi đồng ruộng phải chằng buộc chắc chắn mới được vận chuyển về nhà máy. Danh sách xe vận chyển sẽ được gửi đến Công an các huyện, Thanh tra giao thông, các Đội CSGT, Công an các xã, chính quyền địa phương để cùng theo dõi, kiểm tra và giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT vùng mía đường Lam Sơn vụ ép 2023-2024.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng CSGT Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho các lái xe, phụ xe nhận thức đầy đủ về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong vận chuyển cũng như đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Đồng thời tuyên truyền kiến thức quy định về tải trọng, giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông khi tham gia giao thông theo Thông tư 46/2015; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Hướng dẫn cách chằng buộc hàng hoá khi tham gia giao thông và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường bộ cho các lái xe.

Qua đó, giúp nâng cao nhận thức đối với các lái xe, phụ xe tại Công ty CP mía đường Lam Sơn trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, đồng nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Về phía Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an các huyện có vùng mía nguyên liệu, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu trong thời gian vụ ép, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, như: chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, không đảm bảo an toàn lưu thông trên các tuyến đường, xếp hàng trên nóc buồng lái, làm lệch xe, để người ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài khi xe đang chạy...

Với sự vào cuộc quyết liệt cùng quan điểm “không có vùng cấm” trong việc xử lý các vi phạm, trong thời gian tới cũng là thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp nhận các thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm trật tự ATGT từ người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về xe chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến loại xe chở mía này.

