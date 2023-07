Những chiến sĩ an ninh năng động nơi rẻo cao

Trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản và luôn nhiệt huyết với nghề, đặc biệt là luôn nêu cao tinh thần học hỏi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng “mềm” để phục vụ cho công tác. Đó là những dấu ấn về những cán bộ, chiến sĩ an ninh trên vùng cao huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bá Thước bám nắm địa bàn tuyên truyền vận động Nhân dân.

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bá Thước đến nhà chị Bùi Thị Mai, ở xã Điền Trung, để nắm bắt thông tin về trường hợp một công dân Trung Quốc đang có mặt tại gia đình, chúng tôi rất bất ngờ về khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung của Thượng úy Bùi Quốc Đạt, cán bộ Đội an ninh Công an huyện Bá Thước.

Nhờ trình độ tiếng Trung khá lưu loát nên chỉ trong thời gian ngắn làm việc, Thượng úy Bùi Quốc Đạt đã xác định được lý lịch và mục đích của anh Lisong, quốc tịch Trung Quốc là bạn trai của chị Mai về quê làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cũng bằng vốn tiếng Trung của mình, Thượng úy Đạt đã hướng dẫn cho anh Lisong và gia đình chị Mai các thủ tục cần thiết đối với người nước ngoài khi đến cư trú tại địa bàn; đồng thời hướng dẫn họ đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định.

Nhờ vốn tiếng Trung Quốc lưu loát đã giúp Thượng úy Bùi Quốc Đạt dễ dàng hơn trong công tác nắm tình hình và vận động người nước ngoài chấp hành pháp luật Việt Nam.

Thượng úy Bùi Quốc Đạt, Đội an ninh Công an huyện Bá Thước cho biết: “Bản thân tôi cũng như một số đồng chí khác rất may mắn khi được đào tạo bài bản tại Học viện An ninh Nhân dân về ngôn ngữ tiếng Trung. Khi ra trường, được phân công về công tác tại Đội An ninh Công an huyện Bá Thước, địa bàn đang rất phát triển về du lịch, thu hút rất đông du khách nước ngoài, trong đó có nhiều du khách là người nói tiếng Trung Quốc đến tham quan, làm việc. Bên cạnh đó, số phụ nữ ở địa phương lấy chồng mang quốc tịch Trung Quốc cũng rất nhiều… Chính vì thế việc sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc sẽ rất thuận lợi trong việc giao tiếp và giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong công tác nắm tình hình và tuyên truyền, hướng dẫn họ thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam”.

Giỏi tiếng Anh giúp Trung úy Phạm Tất Thành chủ động hơn trong công tác tuyên truyền pháp luật và giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài.

Cũng như Thượng úy Bùi Quốc Đạt, Trung úy Phạm Tất Thành lại có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp. Tốt nghiệp Học viện An ninh và được phân công về công tác tại Đội an ninh Công an huyện Bá Thước năm 2020, cùng với việc trau dồi, rèn luyện nâng cao kiến thức nghiệp vụ, Trung úy Thành đã không ngừng nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh để phục vụ cho công tác. Với kiến thức và trình độ tiếng Anh của mình, anh dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài khi họ đến lưu trú tại địa phương, qua đó thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội để tham mưu hướng dẫn, giải quyết và xử lý các tình huống xảy ra một cách hiệu quả.

“Sau khi tốt nghiệp ra trường, xác định được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực an ninh nên bên cạnh việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, bản thân luôn tranh thủ ngoài giờ để tự học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ, khả năng về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh để bước đầu là giao tiếp nắm tình hình, tiếp đến là tuyên truyền về chính sách pháp luật của Việt Nam và chuyên sâu hơn nữa là xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn”, Trung úy Phạm Tất Thành, cán bộ Đội an ninh Công an huyện Bá Thước chia sẻ.

Vừa giỏi nghiệp vụ, vừa thân thiện, trách nhiệm trong công việc… những chiến sĩ an ninh Công an huyện Bá Thước vẫn đang ngày đêm âm thầm, lặng lẽ bám dân, bám bản giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Công việc dẫu có bộn bề, vất vả nhưng sự thân thiện, gắn bó và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bá Thước đã để lại dấu ấn và sự cảm phục không chỉ của những người dân huyện vùng cao Bá Thước mà còn là tình cảm, sự ghi nhận của cả những du khách trong nước và quốc tế khi đến làm việc hoặc tham quan, nghỉ dưỡng tại đây.

Ông Mahama John, giáo viên Trung tâm tiếng Anh Better, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước cho biết: “Điều đầu tiên tôi thấy ấn tượng nhất là tình hình an ninh ở Bá Thước rất an toàn, đảm bảo. Tôi rất là yên tâm về các điều kiện sinh sống, làm việc tại đây”.

Bá Thước là huyện miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Đây vừa là thuận lợi nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội. Là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an huyện Bá Thước luôn xác định việc chăm lo xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Mỗi cán bộ phải vừa giỏi về nghiệp vụ, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, vừa có kiến thức, kỹ năng “mềm” đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời đại 4.0 và xu hướng hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.

Thượng tá Trương Xuân Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Bá Thước cho biết: “Trong những năm qua, Công an huyện Bá Thước đã luôn quan tâm đến công tác cán bộ, ngoài những đồng chí sử dụng tốt tiếng bản địa như tiếng Thái, tiếng Mường để phục vụ nhiệm vụ công tác, thì chúng tôi cũng hết sức quan tâm đến những đồng chí có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, vì Bá Thước là địa bàn đang thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế của tỉnh. Việc cán bộ, chiến sĩ sử dụng thông thạo ngoại ngữ sẽ giúp ích cho đơn vị nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến người nước ngoài”.

Thường xuyên bám sát địa bàn, luôn hướng về cơ sở, âm thầm vận động, thuyết phục Nhân dân bằng cái lý, cái tình, những cán bộ, chiến sĩ Công an nơi vùng cao Bá Thước đã và đang ngày đêm thầm lặng góp phần giữ nhịp sống bình yên nơi đây.

Đình Hợp