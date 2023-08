Như Xuân quyết liệt phòng, chống tội phạm ma túy

Để công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đạt kết quả cao, thời gian qua, Công an huyện Như Xuân đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện Như Xuân ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại, hệ lụy của ma túy; huy động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm ma túy; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có ma túy.

Công an xã Thượng Ninh (Như Xuân) tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cảnh giác với tội phạm ma túy, trong đó chú trọng tới đối tượng là học sinh THCS, THPT. Ngoài ra, Công an huyện Như Xuân còn tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phương án, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung.

Theo thống kê của Công an huyện Như Xuân, từ 15-12-2022 đến 30-7-2023, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện, bắt khởi tố 5 vụ, 11 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm: 6,091 gram heroin; 1,13 gram Methamphetamine.

Cùng với việc đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, Công an huyện Như Xuân chỉ đạo lực lượng công an các xã nắm chắc tình hình và rà soát, lên danh sách toàn bộ số đối tượng người nghiện ma túy, người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để đưa vào diện quản lý giáo dục. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Như Xuân đã đưa 10 đối tượng đi cai nghiện tập trung.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân, cho biết: Thời gian tới, Công an huyện Như Xuân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, cơ quan tư pháp trên địa bàn phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm về ma túy; rà soát, thống kê, phân loại, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an tăng cường bám sát địa bàn, nắm tình hình, tiến hành rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý người nghiện và đưa các trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nguyễn Xuân