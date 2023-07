Hiền Kiệt đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hiền Kiệt là xã đặc biệt khó khăn của huyện Quan Hóa. Xã có 3,796km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Toàn xã có 891 hộ, 4.078 nhân khẩu, với 98% đồng bào dân tộc Thái. Trước đây, xã Hiền Kiệt luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Hiền Kiệt tăng cường tuyên truyền,chỉ rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết và phòng ngừa.

Trước tình hình này, Công an xã Hiền Kiệt đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp đảm bảo ANTT. Trong đó, có giải pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy tối đa sức mạnh từ Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề, khu vực trọng điểm tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới, duy trì các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Lực lượng công an xã Hiền Kiệt thường xuyên phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các bản, khu vực biên giới. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Hiền Kiệt đã tổ chức 42 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 3.600 lượt người tham gia; 68 lượt tuần tra vũ trang; phối hợp với lực lượng biên phòng và các tổ chức đoàn thể, tiến hành 24 lượt tuần tra bảo vệ rừng, cột mốc; tổ chức cho gần 800 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, đốt pháo nổ; thu giữ 12 khẩu súng kíp tự chế...

Ngoài ra, lực lượng công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập và duy trì 7 tổ ANTT. Hiện các tổ này thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn. Từ đó, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, Nhân dân địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã Hiền Kiệt, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, số vụ phạm pháp được kéo giảm hàng năm; các vụ việc đã được xử lý đúng người, đúng pháp luật. Đặc biệt, người dân trên địa bàn xã luôn nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng” và tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Hàng năm, Nhân dân trên địa bàn xã đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra và xử lý nhiều vụ việc, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Hiền Kiệt cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình bảo đảm ANTT; phát động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Hải Anh