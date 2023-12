(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, tại Đội cảnh sát giao thông số 3 (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tháng 12/2023 trên địa bàn các huyện trung du, miền núi của tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy công an 11 huyện trung du, miền núi.

{title} Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn các huyện trung du, miền núi Mới đây, tại Đội cảnh sát giao thông số 3 (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tháng 12/2023 trên địa bàn các huyện trung du, miền núi của tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy công an 11 huyện trung du, miền núi. Toàn cảnh hội nghị. Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm TTATGT tháng 12/2023 của Cụm trung du, miền núi nêu rõ: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự đã triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT, tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Trong tháng 12/2023 (tính từ ngày 15/11 đến 14/12/2023), Đội Cảnh sát giao thông số 3 và 11 đơn vị công an các huyện trung du, miền núi đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm 2.044 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 6 tỉ đồng nộp ngân sách Nhà nước, tạm giữ 3.628 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.857 trường hợp. Đại biểu tham luận tại hội nghị. Đặc biệt, những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, quá tải, quá kích thước thành thùng... đều được các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong đó, riêng về vi phạm về nồng độ cồn, Đội cảnh sát giao thông số 3 đã xử lý 136 trường hợp, Công an các huyện Ngọc Lặc xử lý 91 trường hợp, Thọ Xuân 83 trường hợp, Bá Thước 65 trường hợp, Cẩm Thủy 61 trường hợp, Lang Chánh 54 trường hợp, Thường Xuân 52 trường hợp... Về vi phạm điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã xử lý 186 trường hợp, Công an các huyện Quan Sơn xử lý 43 trường hợp, Thọ Xuân 16 trường hợp, Như Xuân 15 trường hợp... Cùng với đó là tăng cường xử lý phạt nguội, trong tháng đã phát hiện, phối hợp xác minh, ra thông báo phạt nguội vi phạm đối với 350 trường hợp, với tổng số tiền gần 950 triệu đồng... Mặc dù tình hình TTATGT trên các tuyến, địa bàn vẫn được đảm bảo, kiềm chế, nhưng tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, sức khoẻ của Nhân dân. Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, vi phạm về kích thước thành thùng vẫn còn diễn ra nhiều. Tình trạng máy cày, máy kéo, xe hết hạn kiểm định vận chuyển lâm sản vẫn còn hoạt động nhiều nơi. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông chưa được giải quyết dứt điểm. Tình trạng vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh, người điều khiển dưới 18 tuổi vẫn còn xảy ra... Tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, bất cập, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá và nêu lên những giải pháp, kiến nghị để tập trung bảo đảm tốt TTATGT trên địa bàn các huyện trung du, miền núi trong thời gian tới. Đình Hợp (CTV)

