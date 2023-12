(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/12, Ban An toàn giao thông (ATGT) thị xã Nghi Sơn và 31 xã, phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

{title} Thị xã Nghi Sơn ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông Ngày 12/12, Ban An toàn giao thông (ATGT) thị xã Nghi Sơn và 31 xã, phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Công tác giải tỏa hành lang ATGT tại xã Nghi Sơn. Trong đợt ra quân này, Ban An toàn giao thông thị xã và các xã, phường tập trung giải tỏa tất cả các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã, đặc biệt là QL1A, đường Nghi Sơn - Bãi Trành, các Tỉnh lộ 506, 512, 513, 525, các tuyến đường phân khu Khu kinh tế Nghi Sơn, các tuyến đường trục chính tại địa bàn các phường, xã. Tập trung giải tỏa các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh, buôn bán, họp chợ cóc, các hộ gia đình hiện nay còn tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và các điểm có nguy cơ mất ATGT; giải tỏa các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng; lều quán, bắn mái lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ làm bãi rửa xe ô tô, xe máy; thực hiện biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm; cắm biển, cắm mốc, kẻ vạch sơn vỉa hè tại các khu vực có lưu lượng người và phương tiện lưu thông cao, khu vực thường xuyên xảy ra lấn chiếm. Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại phường Hải Thượng. Để đạt được kết quả đề ra, UBND các xã, phường huy động các lực lượng, gồm đoàn thể cấp phường, xã, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ; lực lượng công an, dân quân tự vệ, các tổ chức chính trị xã hội đồng loạt ra quân. Tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, hiệu quả. Tổ chức lực lượng, tiến hành giải tỏa hành lang ATGT, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm, các loại cổng chào lấn chiếm hành lang ATGT, lòng lề đường, vệ sinh các tuyến đường, khu phố, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt. Đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 19/12/2023. Sỹ Thành (CTV)

