Phá đường dây mua bán pháo trái phép quy mô lớn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán pháo trái phép quy mô lớn, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ gần 350kg pháo hoa nổ có xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Sau một thời gian theo dõi lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, ngày 7-10-2022, trên Quốc lộ 1A, thuộc khu vực thị trấn Tân Phong (Quảng Xương), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương bắt giữ Trần Văn Minh (SN 1982) ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Kiểm tra phương tiện do đối tượng này điều khiển, lực lượng Công an thu giữ nhiều thùng carton chứa 126 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả/hộp (tổng trọng lượng 230kg) do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất; gần 2.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ mua bán.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ 6 đối tượng khác gồm: Cao Văn Tĩnh (SN 1983), Lê Văn Khởi (SN 1985), Nguyễn Minh Đức (SN 1977) đều ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; Đoàn Văn Dũng (SN 1993), Võ Đức (SN 1992), Trương Đình Hưng (SN 1991) đều ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng Công an thu giữ thêm 113kg pháo hoa nổ, 13 con dao nhọn, kìm cộng lực, tuốc nơ vít...

Gần 350 kg pháo hoa nổ vừa bị Công an Thanh Hóa thu giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng lái xe thư báo từ TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và ngược lại, Trần Văn Minh đã liên hệ với Đoàn Văn Dũng mua pháo lậu về bán lại kiếm lời. Sau khi Nguyễn Minh Đức, Lê Văn Khởi và Cao Văn Tĩnh đặt mua một số lượng lớn pháo nổ, Minh đã liên hệ với Dũng đặt mua 126 hộp pháo loại 49 quả/hộp. Để có số pháo trên bán cho Minh, Đoàn Văn Dũng đã mua lại của Võ Đức 7 thùng (mỗi thùng 18 hộp) với giá 9 triệu đồng/thùng; Võ Đức lại tiếp tục mua lại của Trương Đình Hưng với giá 5,4 - 6,5 triệu/thùng tùy vào loại pháo.

Các đối tượng cho biết, số pháo trên được các đối tượng mua từ Lào, sau đó tập kết tại khu vực rừng núi, vắng người để tìm cách tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự cả 7 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Hợp