(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can tạm giam đối với đối tượng chống người thi hành công vụ.

{title} Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ Chiều 27/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can tạm giam đối với đối tượng chống người thi hành công vụ. Xe ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông đang đỗ, làm nhiệm vụ tại chốt đã bị hư hỏng sau khi đối tượng tông vào phần đuôi xe Trước đó ngày 20/2/2024, Khuất Tiến Thịnh, sinh năm 2005 ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Future không gắn biển kiểm soát, phía sau chở Đào Hoàng Anh, sinh năm 2005 và Trần Đức Hưng, sinh năm 2005, đều ở phường Đông Hương, TP Thanh Hoá lưu thông trên đường Trường Thi (theo hướng cầu Sâng đi trung tâm thành phố). Khi đi đến đoạn trước số nhà 112 Trường Thi, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa thì gặp tổ công tác Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Phát hiện xe mô tô do Khuất Tiến Thịnh điều khiển vi phạm chở quá số người quy định (3 người), xe không gắn biển kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, Thịnh đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông mà dùng thủ đoạn cố tình rồ ga, tăng tốc, lao thẳng vào chốt kiểm tra của tổ công tác. Hậu quả, Thịnh đã tông vào phần đuôi xe ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông đang đỗ, gây hư hỏng. Tại cơ quan Công an, Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Quốc Hương

Quốc Hương

Từ khóa: Giao thôngCảnh sátCảnh sát giao thôngChống người thi hành công vụCơ quan cảnh sát điều traChở quá số người quy địnhTP Thanh Hóarường THTrường THđường Trường Thi