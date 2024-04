Khen thưởng đột xuất cán bộ Công an thị trấn Cành Nàng dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước

Chiều 5/4, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã ký Quyết định tặng giấy khen cho Trung úy Bùi Văn Đại, Công an thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) vì đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước xảy ra trước đó trên địa bàn.

Lực lượng Công an thị trấn Cành Nàng tiếp cận cháu gái dưới sông cầu Tân Lập.

Trước đó, vào hồi 13 giờ 20 phút, ngày 5/4, nhận được tin báo của quần chúng tại cầu Tân Lập (thị trấn Cành Nàng) có người chới với dưới sông, Công an thị trấn Cành Nàng đã ngay lập tức cử 4 đồng chí đến hiện trường.

Đồng chí Mai Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho Trung úy Bùi Văn Đại, Công an thị trấn Cành Nàng

Tại đây, Trung úy Bùi Văn Đại đã kịp thời lao xuống sông, tiếp cận và đưa được người đuối nước vào bờ an toàn.

Lãnh đạo UBND huyện Bá Thước, Đảng ủy, UBND, Công an thị trấn Cành Nàng chúc mừng và biểu dương hành động dũng cảm của trung úy Bùi Văn Đại.

Hành động kịp thời, dũng cảm của Trung úy Bùi Văn Đại và các cán bộ Công an thị trấn Cành Nàng đã kịp thời cứu được người gặp nạn, thể hiện sinh động phương châm của lực lượng Công an “lúc dân cần Công an có, lúc dân khó có Công an”.

Tiến Đạt