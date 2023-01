An ninh - trật tự trong 3 ngày tết trên địa bàn Thanh Hóa cơ bản ổn định

Tính đến ngày 24-1 (tức mùng 3 tết) ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được giữ vững, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ được kiềm chế và làm giảm, không xảy ra tai nạn giao thông, cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng Công an Thanh Hóa đảm bảo tốt tình hình ANTT trong đêm giao thừa.

Có được kết quả trên, trước hết là do có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt. Chỉ tính từ đầu tháng 1-2023 đến nay Công an tỉnh đã tham mưu và tổ chức triển khai hàng chục phương án, kế hoạch, mệnh lệnh và điện chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn và các tổ an ninh xã hội, các tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố… làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của Nhân dân…

Riêng địa bàn thành phố Thanh Hóa trong đêm giao thừa, Công an tỉnh đã tăng cường gần 400 CBCS xuống các xã, phường phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng tại chỗ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT. Một số lực lượng như: CSGT, trật tự, cơ động bảo đảm 100% quân số làm việc bình thường sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp về ANTT. Ngay sáng mùng 2 tết, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Do làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm nên trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh luôn được đảm bảo ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, hoạt động tội phạm được kiềm chế. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, 1 vụ tai nạn giao thông, 2 vụ cháy. Lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ tại chiếu bạc 61,8 triệu đồng; bắt 1 đối tượng truy nã; phát hiện lập biên bản xử lý gần 400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 511 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định 56 trường hợp, tạm giữ 115 phương tiện. Vận động, thu hồi 5 khẩu súng tự chế, hơn 4,5 kg pháo các loại...

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo tốt ANTT phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Thái Thanh