Ấn Độ phát hiện dấu hiệu nước ngầm dưới bề mặt Mặt Trăng

Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết dữ liệu từ sứ mệnh Chandrayaan-2 cho thấy khả năng tồn tại băng nước dưới bề mặt Mặt Trăng, đặc biệt tại các miệng hố luôn nằm trong bóng tối vĩnh viễn gần cực Nam. Phát hiện này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hệ thống radar khẩu độ tổng hợp hai tần số (DFSAR) trên tàu quỹ đạo Chandrayaan-2 để khảo sát các miệng hố luôn nằm trong vùng bóng tối vĩnh viễn. Đây là những khu vực được xem là lạnh nhất trong Hệ Mặt Trời, nơi băng nước có thể tồn tại trong thời gian dài.

Đáng chú ý, một miệng hố thuộc khu vực Faustini đã cho thấy tín hiệu mạnh nhất, gợi ý sự hiện diện của lớp băng bị chôn vùi dưới bề mặt Mặt Trăng.

Các nhà khoa học nhận định, nếu được xác nhận, phát hiện này sẽ củng cố thêm vai trò của Ấn Độ trong lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên nước ngoài Trái Đất, sau khi sứ mệnh Chandrayaan-1 trước đó từng góp phần xác nhận sự tồn tại của phân tử nước trên Mặt Trăng vào năm 2009.

Giới chuyên gia cho rằng nước trên Mặt Trăng không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có giá trị thực tiễn lớn, có thể được chuyển hóa thành oxy phục vụ hô hấp và hydro làm nhiên liệu cho tên lửa, mở ra triển vọng xây dựng các căn cứ lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng.

Phát hiện được công bố trong bối cảnh các quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, đang đẩy mạnh kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng, đặc biệt tại khu vực cực Nam – nơi được xem là trung tâm cạnh tranh chiến lược mới trong không gian.

Bích Hồng