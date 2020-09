Khuyến cáo không cho trẻ sử dụng một số sản phẩm có lượng sắt và kẽm thấp

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, đơn vị này vừa nhận được thông tin từ tổ chức Alive & Thrive về việc Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh và chống gian lận Campuchia phát hiện một số lô của hai sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 của công ty TNHH MS Nutrition Pte (Singapore) có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn nhiều so với hàm lượng công bố trên nhãn sản phẩm.

Thông báo của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về sản phẩm Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2.

Cụ thể, 30 mẫu kiểm tra được lấy từ 6 lô (mã số 487, 488, 536, 537, 538, 539) của sản phẩm Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 tại Campuchia được kiểm nghiệm đã cho thấy, hàm lượng sắt và kẽm trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế (CODEX) và quy định của Việt Nam.

Để bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, trước mắt, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không cho trẻ em sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên và đề nghị người dân thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm cảnh báo xuất hiện trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm đang liên hệ với Ban Thư ký của Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Campuchia để khẳng định và cập nhật thông tin chi tiết hơn.

Trong khi chờ thông tin từ INFOSAN, Cục An toàn thực phẩm đã liên hệ với công ty nhập khẩu để nắm bắt thông tin về tình hình các lô hàng nhập khẩu về Việt Nam.

Đồng thời, Cục đã có văn bản yêu cầu các Ban quản lý an toàn thực phẩm và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước tiến hành rà soát trên thị trường, nếu phát hiện các lô sản phẩm có liên quan thì tạm thời dừng lưu thông.

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo này.

PV