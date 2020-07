Ngành giao thông – vận tải với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thi công tuyến đường giao thông ven biển qua TP Sầm Sơn.

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường, khắc nghiệt và khó dự báo, mùa mưa bão thường hay xảy ra sạt lở, sụt trượt, ngập lụt... gây hư hỏng nặng hạ tầng giao thông và thiệt hại nhiều về tài sản, con người... Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai (PCTT), bảo đảm giao thông (BĐGT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) được coi là nhiệm vụ quan trọng của ngành giao thông – vận tải (GTVT), cũng như các đơn vị liên quan.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, BĐGT, giảm thời gian tắc đường, góp phần cùng với các cấp, các ngành và các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống Nhân dân. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế và năng lực ứng phó khi thiên tai xảy ra theo lĩnh vực của ngành quản lý và khả năng phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng, chính quyền các cấp, Sở GTVT đã triển khai chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm góp phần bảo đảm công tác PCTT, TKCN, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT thông suốt. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư dự phòng cần thiết để sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời bằng mọi hình thức, trong mọi điều kiện để cập nhật, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại, phương án và kết quả khắc phục hậu quả về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Sở GTVT cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở GTVT, tham mưu lập phương án PCTT, BĐGT&TKCN của sở. Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác PCTT, BĐGT&TKCN của các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch điều phối phương tiện vận tải, trang thiết bị kịp thời phục vụ công tác PCTT và sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động. Tổng hợp các loại trang thiết bị, phương tiện, vật tư vật liệu của các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa và ký hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để huy động phục vụ cho công tác PCTT, BĐGT&TKCN năm 2020. Số lượng các loại trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vật liệu các đơn vị bố trí tại các tuyến đường trọng tâm, trọng điểm, các vị trí, lý trình, đoạn tuyến xung yếu hay xảy ra sạt lở, sụt trượt, ngập lụt. Lập kế hoạch kiểm tra các tuyến đường và có phương án để kịp thời xử lý khi tình huống xảy ra. Tăng cường công tác tuần kiểm, nhằm phát hiện sớm các hư hỏng để đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông thực hiện xong trước mùa mưa bão. Thực hiện kế hoạch của Sở GTVT, các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ đã và đang tập trung khơi thông cống rãnh để thoát nước, phát cây, rãy cỏ, vá ổ gà; sửa chữa, xử lý sình lầy nền, mặt đường; sửa chữa những hư hỏng như mố, trụ cầu, cống, đường ngầm, tràn, tường chắn; sơn, chỉnh sửa, cắm bổ sung cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ; cột thủy trí ở những đoạn đường, các ngầm, tràn thường bị ngập nước. Chủ động lập phương án phân luồng, cảnh giới giao thông cho người, các phương tiện trong trường hợp xảy ra ách tắc giao thông do sạt lở, sụt trượt, ngập lụt gây nguy hiểm trên các tuyến đường đơn vị quản lý. Chuẩn bị phương tiện, nhân lực, vật tư, thiết bị máy cần thiết để kịp thời khắc phục hậu quả, BĐGT và sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động. Lập kế hoạch sử dụng tổng hợp các loại trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vật liệu của đơn vị mình và ký hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để huy động cho công tác PCTT, BĐGT&TKCN năm 2020. Các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường thủy nội địa cũng đã và đang xây dựng kế hoạch bảo quản, dời chuyển, quản lý phao tiêu, báo hiệu; kiểm tra, phát hiện chướng ngại vật, khu vực chuyển luồng để có báo hiệu hướng dẫn kịp thời. Bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị tàu, ca nô, phao đáp ứng đưa vào sử dụng được ngay khi cần. Các ban quản lý dự án và các đơn vị đang tham gia thi công các công trình cầu, đường trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng phương án PCTT, BĐGT cho các công trình đang thi công. Đồng thời, có trách nhiệm khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra ở khu vực công trình đang thi công và BĐGT, phân luồng, cảnh giới giao thông trong trường hợp xảy ra ách tắc do sạt lở, sụt trượt, ngập lụt gây nguy hiểm trên đoạn tuyến đang thi công. Các công trình cầu vượt sông, suối đang thi công, phải thi công khẩn trương vượt lũ, kịp thời thanh thải các vật cản, khơi thông dòng chảy và có phương án bảo vệ chống va, trôi. Chuẩn bị phương tiện, nhân lực, vật tư, thiết bị máy cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời khắc phục hậu quả, BĐGT và sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động. Các đơn vị vận tải đường bộ, có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, phương tiện vận tải khách, vận tải hàng hóa hoạt động tốt, phục vụ được ngay và chuẩn bị sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động. Các đơn vị vận tải đường thủy, xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai, thông tin liên lạc bảo đảm liên tục và khi có thiên tai xảy ra, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động kịp thời tránh trú đến nơi an toàn. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị, nhiên liệu cho tàu, thuyền đủ hoạt động để sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động.

Đồng chí Lý Văn Thích, Trưởng Phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT, cho biết: Lãnh đạo sở yêu cầu khi có thiên tai xảy ra, ban chỉ huy PCTT&TKCN Sở GTVT, ban chỉ huy PCTT&TKCN các đơn vị thường trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình diễn biến, bảo đảm chế độ thông tin liên lạc kịp thời để chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu người, bảo vệ tài sản; gia cố, sửa chữa ngay các hư hỏng để giảm nhẹ thiệt hại; có biện pháp phân luồng, báo hiệu, phong tỏa, cảnh giới khu vực các tuyến đường, cầu... bị hư hỏng, ngập lụt gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông để bảo đảm an toàn giao thông và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại, phương án và kết quả khắc phục hậu quả về ban chỉ huy PCTT&TKCN sở và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan để điều động các loại thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải người và hàng hóa cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan để ứng cứu các nơi cần thiết như đắp đê, đào hót đất sụt, di dân, cứu hộ, vận chuyển lương thực, thực phẩm... trước, trong và sau các đợt thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xuân Cường