Giao ban công tác báo chí tháng 2

Sáng 13-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 2-2020. Các đồng chí: Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tháng 2-2020, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan báo, đài đã dành nhiều bài viết, chương trình, hình ảnh, tư liệu tuyên truyền khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa, tầm vóc thời đại của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020); kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, các sự kiện nổi bật khác đã được các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng tuyên truyền như: Không khí vui xuân, đón Tết Canh Tý 2020; công tác giao nhận quân và hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở các địa phương, đơn vị; hoạt động chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính sau Tết Nguyên đán…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra, các cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực vào cuộc để kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã tập trung phản ánh những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội của tỉnh trong 2 tháng năm 2020; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tại các ngành, địa phương, đơn vị…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, bàn các giải pháp trong hoạt động tuyên truyền về những sự kiện lớn của tỉnh và định hướng dư luận trong thời gian tới; công tác quản lý Nhà nước về báo chí, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của các cấp, ngành trong tỉnh…

Kết luận hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông đã định hướng một số nội dung trọng tâm, đề nghị các cơ quan báo chí trong thời gian tới tiếp tục tập trung tuyên truyền như: Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật, kích động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh trong quý 1-2020; việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hoá, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong tháng và nhiệm vụ 2020; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam; các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020, hưởng ứng tham gia Giải báo chí về Xây dựng Đảng lần thứ tư năm 2020. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong công tác tuyên truyền, bám sát định hướng, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, chú trọng phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa những thông tin tích cực.

Lê Phượng