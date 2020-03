Sai phạm trong việc lập hồ sơ hưởng tiền bồi thường, hỗ trợ ở xã Khuyến Nông - nhiều cán bộ bị kỷ luật

Công sở xã Khuyến Nông (Triệu Sơn).

Báo Thanh Hóa nhận được đơn của một số công dân xã Khuyến Nông (Triệu Sơn) phản ánh về một số vấn đề mà UBND xã Khuyến Nông có dấu hiệu sai phạm trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 5-2019.

Lá đơn nặc daBnh, không ký tên người gửi nhưng lại trình bày khá chi tiết các vấn đề xảy ra tại xã Khuyến Nông. Đáng chú ý như... chúng tôi đã có đơn kiến nghị lên Thanh tra huyện Triệu Sơn đề nghị làm rõ một số vấn đề mà UBND xã Khuyến Nông có dấu hiệu tham nhũng, biển thủ tiền chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như rút ruột các công trình xây dựng NTM, làm mất ổn định chính trị của địa phương, làm mất lòng tin của dân đối với cán bộ...

Để tìm hiểu về những nội dung trên, chúng tôi đã liên hệ làm việc với đại diện UBND huyện Triệu Sơn. Ông Thành Văn Thăng, Chánh Thanh tra UBND huyện, cho biết: Đối với nội dung đơn kiến nghị của công dân xã Khuyến Nông, từ ngày 12-8-2019, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã thành lập đoàn thanh tra xác minh tại Quyết định số 6072/QĐ-UBND. Đến ngày 19-9-2019, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn tiếp tục ban hành Quyết định 7290/QĐ-UBND bổ sung thành viên và giao nhiệm vụ cho đoàn thanh tra. Ngày 13-11-2019, đoàn thanh tra đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thanh tra, xác minh với đầy đủ các nội dung mà công dân đề nghị. Trên cơ sở đó, ngày 2-1-2020, UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND theo đơn đề nghị của công dân xã Khuyến Nông.

Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND của UBND huyện Triệu Sơn do đồng chí Chánh Thanh tra UBND huyện cung cấp, có 12 nội dung công dân đề nghị được thanh tra, kiểm tra, xác minh. Trong đó, có một số vấn đề đáng chú ý như:

Việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ di dời 20 ngôi mộ thuộc dự án đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn có nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Cụ thể: Khi thực hiện dự án, tổ kiểm kê thuộc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Triệu Sơn đã kiểm kê, xác định có 20 ngôi mộ vô chủ thuộc địa phận xóm 5, xã Khuyến Nông. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành quyết định phê duyệt dự toán bồi thường GPMB, trong đó có phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời 20 ngôi mộ trên với số tiền 20 triệu đồng. Hội đồng bồi thường GPMB huyện Triệu Sơn đã thanh toán số tiền trên cho UBND xã Khuyến Nông. Tháng 8-2015, xã Khuyến Nông đã hợp đồng với ông Nguyễn Đăng Đạo, ở xóm 5 để di dời 20 ngôi mộ trên. Quá trình thực hiện, ông Đạo phát hiện khu đất trên không có mộ và báo cáo UBND xã. Thế nhưng, đến tháng 12-2017, UBND xã lập phiếu chi số 331-PC; người nhận tiền: Ông Nguyễn Đăng Đạo; lý do chi: Thanh toán hợp đồng di dời mộ GPMB làm đường Nghi Sơn – Sao Vàng; số tiền 20 triệu đồng (cuối trang có đầy đủ chữ ký của chủ tịch UBND xã, kế toán, thủ quỹ và người nhận tiền). Đáng nói, ông Đạo đã chết ở thời điểm trước đó (theo giấy chứng tử ông Đạo chết thời điểm tháng 6-2017). Những thiếu sót, khuyết điểm được đoàn thanh tra chỉ ra, đó là UBND xã Khuyến Nông không phải di dời số mộ vô chủ nhưng không hoàn trả kinh phí về ngân sách cấp trên mà vẫn lập khống hồ sơ để thanh, quyết toán, lập phiếu chi thanh toán cho người đã chết; số tiền để ngoài hệ thống sổ sách...

Đối với kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2017, sau khi giao HTX dịch vụ nông nghiệp (DVNN) xã Khuyến Nông lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại cây trồng vụ đông bị ngập lụt, tháng 10-2017, Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông đã có tờ trình đề nghị UBND huyện Triệu Sơn hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân và được UBND huyện phê duyệt, cấp kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã 232.400.000 đồng. Tháng 12-2017, ông Phạm Đình Quân, giám đốc HTX DVNN xã có giấy đề nghị thanh toán kèm danh sách cấp tiền cho các hộ của 13 thôn với số tiền 232.400.000 đồng và được chủ tịch UBND xã (ông Nguyễn Trọng Vân) duyệt chi. Cùng ngày, kế toán ngân sách xã lập phiếu chi, người nhận tiền là ông Quân. Danh sách cấp tiền cho các thôn cũng có chữ ký, đóng dấu của ông Nguyễn Trọng Vân. Song qua xác minh của đoàn thanh tra cho thấy: HTX DVNN xã Khuyến Nông cùng trưởng công an xã, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã thiết lập, ký khống hồ sơ của từng hộ và UBND xã (ông Nguyễn Đình Định, phó chủ tịch UBND xã) duyệt vào “Biên bản kiểm tra, xác định thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai” để đề nghị UBND huyện hỗ trợ khi chưa kiểm tra, đánh giá thiệt hại của các hộ. Danh sách đối tượng được hỗ trợ thiệt hại chưa được niêm yết công khai nhưng vẫn được chủ tịch UBND xã ký xác nhận vào “Biên bản kiểm tra công tác niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt năm 2017”. Sau đó, các thành viên HTX đã lập, ký khống vào danh sách cấp tiền hỗ trợ để quyết toán với ngân sách cấp trên cao hơn so với thực tế chi trả số tiền 190.949.700 đồng (theo biên bản kiểm tra, xác định thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, xác định có 395 hộ thuộc diện hỗ trợ, số tiền thực tế được HTX chi trả trực tiếp, các hộ ký nhận vào danh sách chỉ có 41.450.300 đồng).

Đối với kinh phí hỗ trợ mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP: Năm 2016, UBND huyện Triệu Sơn có quyết định phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn thuộc chương trình xây dựng NTM, trong đó có dự án sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tại xã Khuyến Nông. UBND xã Khuyến Nông đã ban hành quyết định phê duyệt dự án tại thôn 3 với diện tích 3 ha, 13 hộ tham gia, kinh phí đề nghị cấp trên hỗ trợ 150.000.000 đồng. UBND xã tổ chức hội nghị triển khai dự án đến các hộ dân, các hộ có đơn đăng ký tham gia. Thế nhưng, quá trình thực hiện không đạt yêu cầu đề ra, các hộ trồng xen lẫn rau với ớt, ngô và các cây trồng khác. Do vậy, UBND xã báo cáo ban thường vụ đảng ủy xã thống nhất “khoản tiền dự án trồng rau sạch 150.000.000 đồng chưa chi trả được vì nghiệm thu thực tế không đạt yêu cầu, nay UBND xã quản lý và xin ý kiến huyện chuyển sang làm kênh bê tông trong khu vực đồng màu”.

Việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của xã Khuyến Nông thiếu công khai, dân chủ; không được Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã và Ban Quản lý chợ Khuyến Nông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân được biết. Ban chuyển đổi mô hình chợ huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến các hộ kinh doanh cố định tại chợ về phương án chuyển đổi nhưng lại không lập biên bản ghi nhận các ý kiến của nhân dân, tiểu thương. Quá trình lấy ý kiến của tiểu thương đã giao ban quản lý chợ thực hiện, trong đó chỉ có 28/63 tiểu thương (chiếm tỷ lệ 44,5%) trực tiếp ký vào danh sách và 35/63 tiểu thương (chiếm tỷ lệ 55,5%) không ký. Song, ban quản lý chợ trực tiếp ký vào danh sách để nộp về ban chuyển đổi chợ của huyện. Việc làm trên là không đúng với quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (tỷ lệ đồng thuận phương án chuyển đổi chợ phải đạt tối thiểu 70% tổng số thương nhân kinh doanh thường xuyên trong chợ).

Ngoài các nội dung trên, kết luận thanh tra cũng xác minh làm rõ các nội dung liên quan đến kinh phí chi làm bồn hoa, cây cảnh, phòng thí nghiệm, mua bàn ghế tại Trường THCS Khuyến Nông; kinh phí mua sắm nội thất, trang trí hội trường – trung tâm văn hóa thể thao xã; công trình nâng cấp, cải tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã; công trình phụ trợ, khuôn viên công sở xã; công trình đường giao thông nông thôn...

Tại kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu thu hồi số tiền hơn 370.949.700 đồng đã hết nhiệm vụ chi; đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khi nghiệm thu, thanh, quyết toán đối với các gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị công trình số tiền hơn 365.969.375 đồng. Đồng thời, giao cho phòng nội vụ và UBND xã Khuyến Nông tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra. Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn kiến nghị hủy kết quả thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Khuyến Nông và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho dừng các bước tiếp theo việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Khuyến Nông theo đúng quy định.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết đầu tháng 3-2020, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ xã Khuyến Nông có liên quan đến những sai phạm nêu trên. Cụ thể, xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã Dân Lực (nguyên Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Dân Lực). Ông Nguyễn Đình Định, Phó Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Lã Ngọc Tuyên, công chức tài chính – kế toán xã và bà Lê Thị Ngọc, công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Khuyến Nông bị kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Trung, trưởng công an xã và ông Nguyễn Đình Trình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân Sơn (nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khuyến Nông) bị khiển trách. Đối với tập thể, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê bình và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Ban chuyển đổi chợ huyện Triệu Sơn, UBND xã Khuyến Nông. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Sơn, Đảng ủy xã Khuyến Nông đang tiến hành các bước để ban hành các quyết định kỷ luật về Đảng đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm.

Sự việc vẫn chưa dừng lại khi kết luận thanh tra của UBND huyện Triệu Sơn chưa tạo được sự đồng thuận của người dân xã Khuyến Nông. Một số công dân tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề vì cho rằng kết luận thanh tra chưa làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã Khuyến Nông?! Các cơ quan chức năng cấp tỉnh đang tiếp tục điều tra về những vấn đề xảy ra tại xã Khuyến Nông.

Minh Hiền