Lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng củng cố thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Công an huyện Thường Xuân tuyên truyền cho người dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, hàng năm, Công an huyện Vĩnh Lộc đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, làm tốt công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho hay: Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tiếp tục được duy trì từ gia đình đến thôn, xóm bằng hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo cho công tác phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả. Toàn huyện hiện xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trên 160 tổ tự quản về ANTT ở cơ sở, trong đó nhiều mô hình điển hình tiên tiến như: Tiếng kẻng giới nghiêm, cổng làng bình yên ở xã Vĩnh Thịnh; tổ an ninh công nhân trong các doanh nghiệp FDI; mô hình camera với ANTT trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Hằng năm qua phân loại bình xét, có trên 95% khu dân cư an toàn về ANTT; 100% xã, thị trấn đảm bảo tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương, đơn vị. Sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong sạch, vững mạnh. Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào này có hoàn cảnh khó khăn.

Qua những đợt phát động, tuyên truyền đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 83 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Trong đó, có 5 mô hình cấp tỉnh, 10 mô hình cấp huyện, 48 mô hình cấp xã; 20 mô hình trong địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc. Tiêu biểu như: Mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của hội phụ nữ; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm” của Tỉnh đoàn; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên tự quản”; mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”... Thông qua đó, hàng năm quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Yến Vy