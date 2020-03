Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Nam Long

Sáng 7-3-2020, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1984 ở phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh….

Đối tượng Nguyễn Cao Thắng.

Nguyễn Cao Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Nam Long, chuyên hoạt động “tín dụng đen” với qui mô lớn trên 63 tỉnh thành cả nước. Năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1988 ở quận I, TP Hồ Chí Minh câu kết với nhau thành lập tập đoàn tài chính Nam Long có trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (Nhưng không đăng ký kinh doanh). Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh thành nhưng các chi nhánh hoạt động trên phạm vi cả nước.

Tháng 9-2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá thành công Chuyên án 018T, đánh sập đường dây “tín dụng đen” này. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này. Riêng Nguyễn Cao Thắng bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng, tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã.

Đầu tháng 3-2020, qua công tác điều tra, xác minhphòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được tin báo Thắng đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh nên đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt và di lý Nguyễn Cao Thắng về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.

Thái Thanh